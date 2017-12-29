Банк «Северный кредит» лишился лицензии

Центробанк отозвал лицензию у банка «Северный кредит». Решение было принято после проверки, которая показала отсутствие первичных документов, трату кредитной организацией собственных средств по указанной сделке, пишут Дни.ру .

В банковской системе страны «Северный кредит» находится в середине третьей сотни. Также стало известно, что регулятор подал исковое заявление в Арбитражный суд Красноярского края о признании банка «Канский» банкротом. Временная администрации установила, что стоимость его имущества составляет 1,9 млрд рублей, при этом размер обязательств - 2 млрд рублей. В связи с тем, что имущества недостаточно для погашения долгов, ЦБ обратился в суд.