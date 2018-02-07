Автоэксперты не связывают уход главы «АвтоВАЗа» с его профессионализмом

Андрей Осипов в эфире НСН отметил, что у «АвтоВАЗа» проблем много в сфере делопроизводства, но не с менеджментом.

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов сообщил о возможной смене Николя Мора, президента российского автомобилестроительного гиганта «АвтоВАЗ». Это связано с назначением господина Мора на должность операционного директора группы Renault в Евразии.

В эфире НСН автоэксперт Андрей Осипов усомнился в целесообразности смещения главы «АвтоВАЗа».

«На мой взгляд, проблема не в руководстве. Николя Мор достаточно известный профессионал, он весьма успешно работал в Европе. При нем на «АвтоВАЗе» были запущены XRAY, Vesta, так что он кое-чего добился. Возможно, Мор не смог достаточно убедительно продемонстрировать коммерческие успехи. Со всеми остальными задачами он, по-моему, справлялся. Причина, пожалуй, все-таки в системе делопроизводства России, а также в том, что наша налоговая система не позволяет предприятиям развиваться. И кроме этого, совет директоров настаивал на продолжении производства старых моделей, чего делать, на мой взгляд, было категорически нельзя», - рассказал автоэксперт.

Николя Мор стал президентом «АвтоВАЗа» в апреле 2016 года. В июне 2016 года он вошел в совет директоров компании.

О том, что Николя Мор с 1 января 2018 года назначен на должность операционного директора Renault евразийского региона, а также старшего вице-президента компании, было известно еще в конце 2017 года. Однако тогда предполагалось, что Мор продолжит работу в должности президента «АвтоВАЗа», - сообщает Ura.ru.

Напомним, группа «АвтоВАЗ» контролируется офшорной компанией «Alliance Rostec Auto B.V.», которая в свою очередь представляет интересы группы инвесторов со следующими правами голоса: «Renault s.a.s» — 50 % (-1 акция); госкорпорация «Ростех» — 32,87 %; «Nissan International Holdings B.V.» — 17,13 %.