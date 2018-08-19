Автоэксперт раскрыл секрет популярности LADA на «механике»

РИА Новости

Игорь Моржаретто в эфире НСН назвал автомобили марки LADA надежными, комфортными, безопасными и приемлемыми по цене.

Российская LADA стала самой продаваемой маркой автомобиля с механической коробкой передач. Как сообщило аналитическое агентство «Автостат», за первое полугодие 2018 года в России было продано 154 тысячи машин этой марки. На второй строчке рейтинга со значительным отставанием расположилась Renault (51 тысяча проданных автомобилей). «Бронза» досталась KIA, который в России било продано почти 24 тысячи.

Автомобильный эксперт Игорь Моржаретто в эфире НСН объяснил популярность марки LADA у россиян удачным сочетанием цены, качества и дизайна.

«LADA на первом месте оказалась не только из-за цены. Если взять среднюю цену на эту марку, то она примерно такая же, как на автомобили Renault, KIA и Hyndai. Сейчас что-то втюхать российскому человеку только потому, что это дешево, не получается. Нужно качество и внешний вид. «Ладу» давно уже выбирают не за то, что она самая дешевая, а за то, что при относительно невысокой цене потребитель получает нормальное качество, довольно интересный дизайн, комфорт и безопасность», - заявил собеседник агентства.

По его словам, из традиционной популярности LADA по всей России вытекает и то, пальма первенства среди автомобилей на «механике», досталась именно этой марке.

«Первое место в рейтинге объясняется еще и тем, что у «Лады» нет своего «автомата». Есть робот, который не очень удачный. Поэтому автовладельцы предпочитают брать автомобили на «механике». И потом, где-то на подкорке у многих россиян отложилось, что «механика» надежнее и привычнее. Хотя, это совсем не так, а в городских условиях с «автоматом» будет даже комфортнее. Правда, стоить такие автомобили иностранного производства будут дороже», - заключил Игорь Маржаретто.

Добавим, что в пятерку лидеров также вошли Hyndai и Volkswagen. Замкнули топ-10 рейтинга автомобилей с механической трансмиссией Skoda, Chevrolet, Nissan, УАЗ и Datsun.