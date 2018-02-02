АРБ: Объединение Бинбанка и «Открытия» на клиентах не скажется

Гарегин Тосунян в эфире НСН прокомментировал решение Центробанка об объединении двух санируемых организаций.

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что санируемые Бинбанк и «ФК Открытие» будут объединены за исключением доли плохих активов. Это заявление было сделано в рамках ежегодной встречи руководства финансового регулятора с банкирами в пансионате «Бор».

Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян в эфире НСН рассказал о последствиях такого решения, и как оно повлияет на клиентов объединённых структур.

«На клиентах, я надеюсь, негативно не отразится, потому что клиенты санируемых банков всей полнотой прав и требований пользуются, и это для них самое главное преимущество, когда банк санируется, а не лишается лицензии» - подчеркнул он.

«Что касается рынка, мы уже говорили об увеличении доли государства. Это та самая плата, которая неизбежно вытекает из соответствующего механизма санации. Будем надеяться, что ситуация на рынке изменится, и когда-то найдутся инвесторы, которые захотят выкупить этот банк у государства» - резюмировал Тосунян.

Напомним, в прошлом году Центробанк взял на санацию три крупных российских банка: "ФК Открытие", Бинбанк и Промсвязьбанк. Объединенным банком будет руководить бывший глава ВТБ24 Михаил Задорнов. Также под его руководство перейдут санируемый «Открытием» банк «Траст», страховая группа «Росгосстрах», «Открытие Брокер» и другие активы финансовой группы, сообщает Lenta.ru