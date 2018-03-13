АРБ: Центробанк стал осторожнее подходить к отзывам лицензий

Президент Ассоциации российских банков в эфире НСН не согласился с прогнозами о грядущих массовых отзывах лицензий.

В 2018 году лицензии могут лишиться 60 кредитных организаций, в том числе 5 банков из российского топ-50, прогнозируют аналитики. В зоне риска оказались банки не сумевшие приспособить свои бизнес-модели к новой ситуации на рынке, сообщает РБК.



Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян в эфире НСН опроверг такое развитие событий, отметив, что Центробанк сейчас стал более осторожным в вопросе лишения лицензий.

«Я не согласен с таким анализом. Хоть Центробанк в этом году и продолжит «зачистку», но думаю, что сам регулятор уже в значительной степени стал себя сдерживать. Об этом говорят примеры предыдущего года: выдача санаций и осторожный подход. Думаю, что Центробанк над этим задумался и поступит более мудро, чем об этом говорится в прогнозах, которые дают некоторые эксперты», - рассказал Тосунян.

По словам главы АРБ, в большинстве случаев Центробанк может обойтись санациями, когда «заболевания» кредитных организация еще находятся на ранней стадии.

«Я сторонник того, чтобы более широко использовались механизмы санации. Они должны применяться на более ранней стадии минимальных «заболеваний» у банков. И создать пакет оздоровления, для выравнивания конкуренции на рынке. Так как в сознание людей все банки плохие, а хорошие можно пересчитать на пальцах одной или двух рук» - добавил Тосунян.

Ранее генеральный директор компании Frank Research Group Юрий Грибанов в эфире НСН заявил, что лишение 60 банков лицензии сильно не повлияет на российский рынок, так как такой сценарий уже отработан.