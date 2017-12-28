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Экономика

Аналитик: Падение биткоина на 1,5 тысячи долларов - это нормально

28 Декабря 2017 в 15:59
Аналитик: Падение биткоина на 1,5 тысячи долларов - это нормально

Эксперт в эфире НСН объяснил падение самой популярной криптовалюты.

Курс биткоина 28 декабря упал на 1,5 тысячи долларов США. В настоящий момент его стоимость составляет более 14 тысяч долларов. При этом эксперты высказывают мнение, что данная криптовалюта сможет подняться до 17-17,5 тысяч долларов, сообщают РИА Новости.

Старший аналитик ИК «Фридом Финанс» Вадим Меркулов в эфире НСН подтвердил, что в будущем биткоин ещё может вырасти (слушайте аудио).

«Падение на 1,5 тысячи долларов – это абсолютно нормальное явление. Текущее падение было связано с тем, что южнокорейские власти запретили актуальные аккаунты, которые организовали банки, чтобы люди получали больше доступа к криптовалютам. Это вызвало некие мошеннические действия со стороны части пользователей, на этом фоне был обвал. Любые новости, положительные или отрицательные могут в биткоине вызывать волатильность до 15%. Сейчас стоимость 14 300, то есть 10% от этой стоимости как раз вызовет падение или рост на 1400 долларов. Биткоин может вырасти, но, я считаю, что он не будет таким же сильным, как в этом году», - считает эксперт.

Напомним, исторического максимума биткоин достиг 17 декабря, когда за него давали более 20 тысяч долларов. После этого неоднократно наблюдалось падение самой популярной валюты. Так, в ночь на 22 декабря он рухнул до 13,048 тысяч долларов, сообщает «Свободная Пресса».

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