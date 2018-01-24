Аналитик объяснил желание Сечина переложить уплату акцизов на АЗС

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В эфире НСН Андрей Гордеев рассказал, зачем «Роснефти» перекладывать бремя уплаты акцизов с нефтеперерабатывающих заводов на автозаправки.



Глава «Роснефти» Игорь Сечин считает необходимым перенести уплату акцизов с нефтеперерабатывающих заводов на автозаправочные станции. В своем письме к президенту Владимиру Путину он попросил поручить правительству проработать этот вопрос.



В эфире НСН аналитик компании Virgin Group Андрей Гордеев отметил, что на потребителе предложенная Сечиным мера не скажется, так как в цене на бензин на АЗС уже заложен акциз.

«В «Роснефти» просто хотят минимизировать свои издержки, не заниматься администрированием этих налогов, поскольку независимые продавцы покупают топливо с завода с учетом акциза, поскольку завод его сейчас уплачивает. Акцизом облагается все топливо, которое продается на территории России, даже если оно будет ввезено извне. Например, когда нам завозят топливо из Белоруссии, все равно оно облагается акцизом, на потребителе это по большому счету никак не скажется, потому что в цене это уже заложено, налог уже уплачен, когда АЗС покупает топливо», - пояснил эксперт.

По мнению Гордеева, если правительство одобрит предложенную инициативу, у «Роснефти» будет поля для маневра.

«Они просто хотят перенести это, и будет у них поле для маневров – часть на экспорт отправляется с завода, но вдруг оно не пойдет на экспорт, будет как-то реализовывать внутри страны и не будет уплачен вовремя акциз? Они просто хотят эту головную боль переложить на реализаторов, чтобы свои издержки минимизировать. Компания преследует исключительно свои цели», - считает аналитик.

В письме главе государства Сечин, в частности, отметил, что действующая налоговая система «препятствует завершению программы модернизации заводов «Роснефти» и создает «системные риски в области стабильного обеспечения нефтепродуктами российских потребителей», сообщает РБК

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