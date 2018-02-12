Аналитик: Нужно привыкать, что деньги лежат не только в банках

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Юрий Грибанов объяснил НСН рост популярности МФО у граждан для вкладов.

Россияне стали чаще вкладывать деньги в микрофинансовые организации (МФО) в прошлом году, пишет РБК со ссылкой на опрос участников рынка. Отмечается, что число частных инвесторов на этом рынке выросло на 50%, а объём инвестиций в МФО увеличился на 38%. По мнению экспертов, причиной тому может быть снижение ставок по банковским депозитам.

Генеральный директор компании Frank Research Group Юрий Грибанов в эфире НСН подтвердил экспертное мнение и пояснил, что изменений этой тенденции в ближайшее время ждать не стоит.

«Интерес к альтернативным формам инвестирования возник на фоне снижения ставок на депозиты. Ещё несколько лет назад был двузначный процент, и ставка в рублях вполне устраивала консервативного, да и не очень консервативного вкладчика. А сейчас ставка 6-7%, и она не вдохновляет, и поэтому вкладчики ищут другие формы инвестирования своих денег. И справедливости ради стоит отметить, что не только МФО являются такими бенефициарами притока средств, но и фондовый рынок, и облигации. Пока говорить о массовом бегстве вкладчиков не приходится. Но ставка повышаться не будет, нет для того предпосылок. И потому альтернативные формы инвестирования будут только приобретать популярность. Так что, нужно привыкать к тому, что деньги лежат не только в банках», — заметил Грибанов.

Что касается безопасности вкладов в МФО, собеседник НСН отметил, что нельзя судить одинаково обо всех представителях микрофинансового рынка. Он посоветовал внимательно изучать организацию, которую выбираешь для инвестиций.

«МФО сейчас для вклада не безопаснее, чем два-три года назад. Но всё зависит от конкретной организации, нельзя всех их красить одной краской. Надо помнить, что и банки теряют лицензии. Тут вопрос в качестве бизнеса. Есть регулируемый рынок, который контролируется ЦБ РФ, на нём есть крупные игроки, есть небольшие стартапы, есть компании с устойчивой бизнес-моделью и есть очевидные аутсайдеры. Поэтому тут вкладчикам стоит только порекомендовать внимательно изучать компанию, куда вкладываете свои деньги», — заключил аналитик.

Добавим, что согласно данным ЦБ РФ о стоянии рынка в третьей декаде января этого года, процентная ставка по вкладам в десятке крупных банков составляла 7,07%. Отмечается, что на фоне таких цифр инвестиции в МФО выглядят куда привлекательнее — предполагаемая доходность от них в прошлом году составляла в среднем 16-20%.