Аналитик: Цены на бензин в России зафиксируют до весны

ФОТО: РИА Новости/Алексей Мальгавко

Аналитик компании Virgin Group Андрей Гордеев в эфире НСН заявил, что предложение о снижении цен на бензин в РФ его несколько удивило.

Владимир Путин считает возможным снижение цен на бензин в России. Как сообщает РИА Новости, глава государства подчеркнул, что сегодня для этого есть возможности. Кроме того, президент подчеркнул, что некоторых регионах (повышенные цены — прим. НСН) обоснованы, потому что там «доставка сложная, инфраструктура неразвитая. Но всегда за этим должна смотреть ФАС». Владимир Путин пообещал обсудить этот вопрос с главой ведомства.

Кроме того, глава государства отметил, что в настоящий момент цены на бензин зависят от цен на нефть, а также связаны с уровнем акцизов.

Аналитик компании Virgin Group Андрей Гордеев в эфире НСН заявил, что появление этой новости вызвало у него удивление, поскольку совсем недавно был подписан документ, который направлен на увеличение акцизов:

«Они были увеличены с 1 января этого года, следующий виток увеличения – с 1 июля. Потом акцизы будут повышены в 2019 и 2020 годах. Это действующий сейчас документ. И то, что это решение будет отменено маловероятно. Потому что, если мы понизим или отменим акцизы, то наполняемость бюджетов регионов сократится. А в текущей ситуации – это критично. Поэтому, скорее всего, акцизы сокращать не будут», - отметил собеседник НСН.

Кроме того, эксперт напомнил, что отмечалось и влияние на стоимость бензина цены на нефть.

«Это и так, но в то же время нет. Поскольку у нас внутренняя стоимость нефти на бензин, на топливо не оказывает влияния. Потому что доля стоимости нефти в нефтепродуктах (бензин, дизельное топливо) не превышает 6-10% в зависимости от региона. Поэтому существенного влияния тут нет. Единственное, что нужно отметить, это ситуацию с ростом мировых цен на нефть. Тогда увеличивается стоимость нефтепродуктов на европейском рынке. В этом случае становится выгодно экспортировать наши нефтепродукты. Тогда сокращается предложение у нас в стране и это, соответственно, толкает цены вверх», - добавил аналитик компании Virgin Group.

Андрей Гордеев напомнил, что в начале года наблюдается резкое снижение оптовых цен. Средние цены на бирже понизились до уровня декабря 2016 года. Но на рознице это, скорее всего, никак не отразится.

«Цены скоро вернутся к прежним значениям. Поскольку сейчас по бензину доходность экспортного направления достигает 7-8 тысяч рублей за тонну. То есть, сейчас выгоднее вывозить на экспорт, нежели продавать внутри страны. Производители этим воспользовались, они наращивают экспортные поставки. Поэтому в скором времени внутренняя цена опять увеличится. В настоящее время ФАС может только зафиксировать розничные цены на текущем уровне. Мы смотрим по динамике, по последним данным, что цены у нас зафиксировались. Уже третью неделю подряд цены у нас стабильны, без каких-то заметных изменений», - отметил собеседник НСН.

Резюмируя, Андрей Гордеев вернулся к вопросу акцизов, напомнив, что в 2018 году будет их увеличение.

«Сейчас в литре бензина акциз составляет порядка 9 рублей 20 копеек – это в среднем по бензину. После того, как в июле будет увеличение, его доля составит 9 рублей 50 копеек. По дизельному топливу это значение несколько меньше – порядка 6 рублей. Конечно, цены можно понизить, если только мы отменим акциз. Но вряд ли это произойдет, поскольку у нас уже подписан план увеличения. Поэтому, как мне кажется, всё останется, как есть и цены просто зафиксируют до весны на тех значения, которые есть. Возможно, будут какие-то локальные колебания, но существенно ситуация вряд ли поменяется», - заключил аналитик компании Virgin Group .

Ранее министр финансов Антон Силуанов заявлял, что дополнительные доходы после повышения акцизов направят на строительство новых автомобильных дорог и развитие инфраструктуры, в частности, в Крыму, Калининграде и на Дальнем Востоке.

Напомним, по данным Росстата, в 2017 году бензин подорожал на 7,3%. Рост цен на топливо почти втрое превысил инфляцию, которая составила 2,5%.