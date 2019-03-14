Делягин: Алкорамки нужны в правительстве, а не только на авиазаводе

Проходную одного из крупнейших предприятий авиаотрасли украсили рамки с алкотестерами.

Очереди выстроились на проходной авиазавода имени Чкалова в Новосибирске. Причина – борьба за трезвость на рабочем месте. Как передает «Лента.ру», рабочие проходят проверку алкотестерами на содержание алкоголя в выдыхаемом воздухе утром по приходе на работу и вечером на выходе. По свидетельствам работников завода, приборы установили только на одном турникете на проходной, отчего и образовалась очередь.

Сотрудники авиазавода в Новосибирске, демонстрируя в интервью местным СМИ явное недоумение в связи с происходящим, отмечают, что никаких сообщений, приказов или распоряжений перед появлением алкотестеров на проходной они не видели и не слышали. Один из них выдвинул свою версию причин появления новинки на проходной, и хотя она страшно далека от идей борьбы за качество продукции, тем не менее вполне жизнеспособна. «Основная причина — это сокращение, чтобы можно было по статье без выходного пособия», - заявил заводчанин изданию «АиФ- Новосибирск».

Правдоподобной назвал эту версию в интервью НСН политолог и экономист Михаил Делягин. Понятно, что в пьяном виде не надо приходить на завод. Но есть еще одна проходная, где нужно установить алкотестер, - считает Михаил Делягин.

«В принципе, это правдоподобно, потому что там, где готовятся сокращения персонала, начинается очень сильная борьба за дисциплину, потому что лучше сокращать людей расхлябанных, чем добросовестных. Ну, и, действительно, если сокращать по статье за нарушение трудовой дисциплины, тогда можно много сэкономить на выплате пособий и зарплат на случай увольнений. В пьяном виде не надо приходить на завод, ни на оборонный, ни на обычный. Я бы не возражал, чтобы алкотестеры поставили не только на российских заводах, но и, учитывая, какие решения принимает иногда российское правительство, на входе в российское правительство. Думаю, что это было бы полезно для экономики, и для многих-многих отраслей общественной жизни», - сказал Делягин.

Работник одного из предприятий космической отрасли, всю жизнь проработавший на нем токарем, а несколько лет назад, увы, ушедший в мир иной, рассказывал, как проходит рабочий день его и коллег по цеху. Стакан с утра, перед началом рабочего дня, стакан в обед и стакан по окончании работы. И, что интересно, космические корабли в те времена исправно бороздили просторы вселенной, а не падали через раз.

На авиазаводе в Новосибирске алкорамки проработали всего полдня, - отмечает «Лента.ру». То ли сломались, то ли отключили, чтобы не верещали на каждого проходящего…

Всеволод Нерознак