Академическая возня. Эксперт ответил на условие «Нафтогаза» по мировому соглашению

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Член комитета по энергетической стратегии Торгово-промышленной палаты России в эфире НСН заявил, что условия Украины не имеют значения.

«Нафтогаз» назвал условие для заключения «мирового соглашения» с «Газпромом». Как написал коммерческий директор украинской компании Юрий Витренко на своей странице в Facebook, российская сторона должна уплатить компенсацию в размере 12 миллиардов долларов во внесудебном порядке, сообщает Газета.ру. По его словам, Киев продолжит способствовать арестам активов «Газпрома» по всему миру, до тех пор, пока не получит все средства.

Член комитета по энергетической стратегии Торгово-промышленной палаты России Рустам Танкаев в эфире НСН объяснил, что заявления Витренко никакого отношения к действительности не имеют.

«Эта возня носит академический характер. К реальной жизни она никакого отношения не имеет. В реальной жизни главным является вопрос существования и работоспособности газотранспортной системы Украины. В течение последних пяти лет Украина вкладывает в поддержание работоспособности и ремонт газотранспортной системы всего 10% от необходимой суммы, которые не позволяют поддерживать работоспособность системы достаточно долго. Все специалисты из Европы это понимают. По их данным, ГТС по техническим причинам прекратит существование в 2020 году. Какие бы там ни были соглашения, украинский транзит прервётся чисто по техническим причинам», - отметил эксперт.

По словам Рустама Танкаева, вероятность дальнейшего транзита газа через Европу низка.

«В прошлом году Киев предпринял ряд действий, чтобы получить компрессорные станции на замену, но все им отказали. Они попросили у США, там тоже отказали, потому что они уже однажды получали под это дело деньги и эти деньги были разворованы. Учитывая, что правительство Украины находится в реальном дефолте, нет никаких шансов на то, что они получат достаточные средства на поддержание своей ГТС в работоспособном состоянии. В этом случае вопрос о транзите или о мировых соглашениях имеет очень небольшое значение. У Европы нет выхода, они вынуждены запускать “Северный поток – 2” и вторую очередь “Турецкого потока”, при этом они могут говорить что угодно относительно того, что будет продолжаться транзит газа через Украину. Вероятность этого низка», - заключил в эфире НСН Танкаев.

Ранее глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что компания может рассмотреть мировое соглашение с «Газпромом», но только в том случае, если оно не будет мешать переговорам по новому контракту. При этом 18 июля в Киеве подчеркнули, что принудительное взыскание долга российской компании будет продолжено, сообщает RT.