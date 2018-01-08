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В Москву приходит снежная и холодная зима

8 Января 2018 в 15:16
В Москву приходит снежная и холодная зима

Жители почти десятки мегаполисов мира стали участниками международного флешмоба «В метро без штанов». Суть его заключена в названии. Участники акции спускаются в подземку только в верхней одежде, но без брюк, джинсов и юбок. Участниками акции стали жители Мюнхена, Лос-Анджелеса, Лондона, Праги, Парижа, Торонто, Нью-Йорка.

А вот в Москве оставаться без теплой одежды синоптики не рекомендуют. В российскую столицу приходит зима с 15-градусными морозами и снегом. Сегодня до вечера действует штормовое предупреждение. Порывы ветра в регионе местами могут достигать 13–18 м/с.

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