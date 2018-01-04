В Центральной России из-за аномально теплой зимы начали расти грибы

В лесах Центральной России из-за аномально теплой зимы начали расти грибы. Издание MK.ru сообщает, что во многих регионах жители находят вешенки и опята, а в Подмосковье собрали лисички. Прорастать из-за высоких температур начали и луковичные растения, зимующие в грунте. В Гидрометцентре ранее сообщали, что в Москве климатическая норма превышена примерно на 10 градусов. По данным синоптиков, в европейской части России продолжит господствовать тепло. Понижение температуры ожидается только в начале следующей недели.