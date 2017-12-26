Уникальные кадры со старшейшей обитательницей парка «Земля леопарда» получил автолюбитель

Уникальные кадры со старшейшей обитательницей парка «Земля леопарда» получил на видеорегистратор автолюбитель. Самка по кличке Leo 69F – самая редка кошка планеты - вышла к автодороге, при этом ее не смущал ни шум проезжавших машин, ни близость людей. Зоологи опознали в ней дикого зверя, за которым следят уже несколько лет, по уникальной расцветке, пишет Газета.ру.

По мнению ученых, кошка выглядит здоровой. «Заметно, что Leo 69F — достаточно упитанная без проблем с охотой», — подчеркнули в нацпарке.