Туроператор: Летать в Хургаду через Каир будут единицы

РИА Новости

Гендиректор НТК Интурист Виктор Тополкараев в эфире НСН объяснил, почему туры на курорты Египта с пересадкой в Каире не буду иметь массового спроса у россиян.

Открытие регулярного сообщения с Египтом – новость очень позитивная для туристического рынка и для туристов. Но без прямого сообщения с курортными зонами большого турпотока туда не будет. Такое мнение высказал в эфире НСН гендиректор НТК Интурист Виктор Тополкараев.

В пятницу, 12 января, Ростуризм официально разрешил туроператорам формировать любой турпродукт в Египет, но исключительно на основе регулярных авиаперевозок в Каир. Тополкараев уверен, что массового спроса это не вызовет, ведь дорога из Каира до Хургады или Шарм-эш-Шейха займет немало времени, к тому же поднимет стоимость тура примерно на треть.

«Полет через столицу в курортные зоны - Хургаду и Шарм-эш-Шейх, удорожает весь турпакет. Можно добираться до курортов наземным транспортом, но это порядка 500 километров на автобусе или на автомобиле. Время в пути будет составлять 7-8 часов минимум. Плюс только в одном – стоимость наземной поездки будет не очень высокой. Автобус обойдется до 40 долларов на человека. Можно воспользоваться внутренним перелетом со стыковкой в Каире. Это удлиняет время в пути минимум на 2,5 часа и удорожает турпакет минимум на 100-150 долларов на человека», - пояснил собеседник агентства.

Нельзя забывать и о том, что билет на регулярный рейс стоит дороже, чем на прямой чартерный. В среднем получается, что туры в Египет с полетом через Каир по сравнению с прямым перелетом на курорты будут дороже на 200 долларов.

Так, при прямом перелете тур на апрель в Египет по системе «все включено» стоил бы от 500 до 600 долларов на человека. В текущей ситуации, если брать внутренний перелет, путевка выйдет в районе 800 долларов.

«Для Египта это очень серьезная сумма. Если сравнивать с поездкой в тот же Таиланд или Эмираты, то выходит ненамного дешевле. Вот и получается, что альтернативы Египту при прямом перелете зимой у нас нет. Это самый ближний морской курорт, с прекрасным климатом и самый дешевый. Но надо иметь в виду, что в основном едут семьи с детьми. Предполагать, что они предпочтут полеты с пересадками, я бы не рискнул», - заявил гендиректор НТК Интурист.

При этом Тополкараев подчеркнул, что полностью сбрасывать Египет со счетов тоже было бы неправильно. Он уверен, что желающие попасть на отдых с перелетом через Каир обязательно найдутся и туроператоры будут предлагать такого рода турпакеты.

«Тут можно провести аналогию с турецким направлением. Там тоже сперва открыли перелет в Стамбул, а только потом открыли перелеты в курортные зоны. До момента открытия Даламана и Антальи турпоток не сильно вырос. Были больше индивидуальные туры» - заключил туроператор.

Президент России Владимир Путин 2 января подписал указ о возобновлении регулярного авиасообщения с Египтом. Пока рейсы разрешены только в Каир. Московские аэропорты «Шереметьево» и «Домодедово» уже поставили в расписание полеты в египетскую столицу. Данное направление будет открыто с 1 февраля.