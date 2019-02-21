Спасение или бред сивой кобылы. Когда Россию отключат от интернета

В эфире НСН член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции и интернет-эксперт поспорили о необходимости автономного рунета.

Россию теоретически могут отключить от интернета, в связи с чем необходимо создавать независимые сегменты сети. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с представителями СМИ, сообщает «РИА Новости».

«Теоретически все возможно, поэтому мы должны создавать такие сегменты, которые ни от кого не зависят», — сказал Путин.

При этом президент отметил, что такое решение «нанесет партнерам колоссальный экономический и политический ущерб».

Добавим, что 12 февраля Госдума одобрила в первом чтении законопроект об автономности рунета. «За» проголосовали 334 депутата, «против» — 47.

Автор законопроекта, член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой в эфире НСН рассказал, как рунет спасет Россию от возможного отключения от мировой сети.

«Этот закон уже хорош тем, что он вызвал бурную дискуссию. Он показал, какое место в нашей жизни занимает интернет. Мы хотим создать ситуацию, при которой, если нам отключат какие-либо серверы, граждане России продолжали бы пользоваться интернетом», - отметил он.

В свою очередь, что никакой рунет России не обязателен, потому что рассказы об отключении страны от глобальной сети, не имеет никакого отношения к реальности.

«Последние пять лет, как Россия начала катиться туда, куда она катится, звучат разговоры о том, что отключат от интернета, заблокируют то, это. Всё это бред сивой кобылы, который даже странно комментировать. Никто ничего не заблокирует. Любые высказывания на тему блокировки интернета, построения суверенного Рунета, того, что кто-то России угрожает — это в 105% случаев бред сумасшедшего. И относиться к нему нужно так же. И, к сожалению, пока эти люди занимают свои посты, мы и дальше будем слышать этот бред. Никакого отношения к реальности это не имеет. Они просто хотят денег наворовать, чтобы Ростелеком был большой, государственный», — заявил Меркуров.

Напомним, законопроект об автономной работе российского сегмента интернета был внесен в нижнюю палату российского парламента в декабре прошлого года. Его авторами стали депутат Андрей Луговой, а также сенаторы Людмила Бокова и Андрей Клишас. Последний заявил, что автономный Рунет необходим для защиты сети от внешних угроз. Инициатива стала ответом на принятие в США стратегии национальной кибербезопасности. В этом документе Россию называли организатором атак в сети. О том, что проект потребует бюджетных вливаний стало известно в понедельник, 4 февраля. При внесении документа в Госдуму авторы инициативы убеждали, что в этом нет нужды.