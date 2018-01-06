Сейсмолог рассказал, где в 2018 году ожидаются землетрясения

РИА Новости

Эксперт в эфире НСН заверил, что в наступившем году сейсмологи не ждут «неприятных сюрпризов» от нашей планеты.

Наступивший 2018 год в плане землетрясений и цунами не будет отличаться от предшественников, и заявления о больше сейсмической активности Земли, которые появились в уходящем году, не более чем страшилки. Такое мнение высказал в эфире НСН главный научный сотрудник Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики Пётр Шебалин.

Он отметил, что места, где это обычно происходит и должно происходить, хорошо известны. В этом смысле «ничего неожиданного в 2018 году не предстоит».

«Примерно 80% сильных землетрясений происходят вдоль побережья Тихого океана. Если идти от Курильских островов на Камчатку, дальше - Командорские острова, Алеутские острова, побережье Аляски, отдельные регионы в Канаде, морская часть США – Штаты Вашингтон, Орегон, Калифорния, потом - Мексика, Чили, Перу, отдельная и очень существенная часть к западу от Австралии – это наиболее сейсмически активный регион. Замыкает круг Индонезия, Ява, Суматра, Филиппины и Япония. Его еще иногда называют огненное кольцо», - пояснил собеседник агентства.

Другой активной частью, по его словам, является Альпийско-гималайский сейсмический пояс, который распространяется от Канарских островов через Средиземноморье, Центральную Азию и заканчивается в Гималаях - в сочленении Индийской плиты и Азиатской плиты, откуда потом выходит на побережье Тихого океана.

Накануне в Токио прошло ложное оповещение о сильном землетрясении, которое вызвало панику среди населения и транспортный коллапс на северо-востоке Японии. Сейсмологи предупреждали о толчке силой 6,4 балла. В действительности на северо-востоке Японии произошли два толчка куда меньшей силы. Первый был магнитудой 4,4, второй — всего 3,9. Экстренное оповещение стало результатом ошибки, а сообщения о двух небольших толчках были объединены в одно.