Российский ученый развеял страшилку NASA о таянии вечной мерзлоты

Директор Центр исследований Арктики РАН Владимир Павленко в эфире НСН рассказал, что в ближайшие 40 лет арктические льды не растают.

Вечная мерзлота на Аляски в и Сибири может исчезнуть полностью в ближайшие 200 лет. К такому выводу пришла климатолога NASA. В результате этого в атмосферу попадет огромное количество парниковых газов, и глобальное потепление будет уже невозможно остановить.

Директор Центр исследований Арктики РАН Владимир Павленко не согласился с выводами NASA. В эфире НСН ученый заявил, что катастрофического таяния арктических льдов российские специалисты пока не наблюдают.

«Что касается быстро таяния, то я не знаю, на чем основаны прогнозы NASA. По общим оценкам, потепление в среднем происходит на 1,5-2 градуса. Действительно, произошло потепление в Арктике. Это провело к сокращению ледового покрытия и подтаиванию вечной мерзлоты. Но катастрофических явлений мы не прогнозируем», - заявил собеседник агентства.

Павленко отметил, что площадь, которую у нас в Арктике покрывает вечная мерзлота, существенно больше, чем на Аляске, однако никаких существенных выбросов парниковых газов, способных привести к непредсказуемым последствиям, здесь нет.

«Более того, в Совфеде экспертным советом готовится проект закона по принятию государственных мер, которые позволят предотвратить возможные последствия от этого природного явления. Прежде всего, это касается объектов критической инфраструктуры, мест проживания, трубопроводов, дорог и так далее. Еще одна проблема, которая рассматривается, связана с протаиванием вечной мерзлоты в прибрежных зонах и эмиссией метана. Но и здесь катастрофических явлений мы не видим на ближайшие 30-40 лет», - заверил ученый.

Павленко добавил, что на больший срок прогнозировать ситуацию с таянием ледников весьма сложно, поскольку пока невозможно предсказать, в какой из периодов похолодания еще войдет планета.

Ранее американские ученые сообщили, что из-за глобального потепления весна в Арктике в этом году наступит почти на месяц раньше.