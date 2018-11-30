Росконтроль представил итоги экспертизы филе индейки

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НСН публикует результаты исследования с рекомендациями наиболее безопасных марок филе индейки.

Завершилось ежегодное плановое исследование филе индейки, проведённое экспертным центром Союза Потребителей «Росконтроль». Его результаты оказались в распоряжении редакции НСН.

В ходе работы специалисты подвергли анализу шесть брендов: «ВкусВилл», «Индилайт», «Краснобор», «Пава Пава», «Индис» и «Индолина». Отметим, что исследование велось по более чем 40 параметрам качества и безопасности, в том числе исследовались гормоны и гистология, оценивались соответствие состава заявленной маркировке, микробиологические показатели, а также органолептические свойства.

По итогам работы были выявлены три образца филе индейки с антибиотиками: «Пава Пава», «Индолина» и «ВкусВилл». Все они занесены в список товаров с замечаниями. Эксперты пояснили, что нередко производители используют различные антибиотики и антимикробные препараты для роста птицы, так как законом это не запрещено. Однако не все они заботятся о том, чтобы птица не была отправлена на убой до тех пор, пока лекарства полностью не выведутся из организма.

Вторым параметром, по которому эксперты отбирали более качественные образцы, стала свежесть мяса. Здесь были выявлены нарушения у филе индейки бренда «Краснобор»: полученный из него бульон имел лёгкий неприятный запах, также специальный тест подтвердил наличие в мясе продуктов распада белка. Также были обнаружены признаки несвежести в образцах индейки «Индолина» и «Индис» — филе содержало слишком много летучих жирных кислот.

Руководитель аналитического бюро экспертного центра Союза потребителей, «Росконтроль» Андрей Мосов прокомментировал ситуацию, отметив в беседе с НСН, что в обязанности производителя входит, в том числе, и сохранение качества товара на протяжении всего срока годности.

«Однозначно уличить производителя в том, что именно по его вине филе бедра индейки на прилавках оказалось не первой свежести, мы не можем. Вполне вероятно, что качество продукции ухудшилось на каком-то из этапов логистической цепочки от производителя к продавцу. Именно поэтому товары внесены в список товаров с замечаниями, а не в чёрный список. Однако производители тоже не должны закрывать глаза на то, что их продукция в точке продаж несвежая. Тем более, “Росконтроль” при закупках обязательно проверяет, в каких условиях находится реализуемый товар. Производитель обязан гарантировать надлежащее качество продукции в течение всего срока годности. Кроме того, для обычного покупателя, по большому счету, все равно — испортился товар в магазине или ещё раньше. Факт остается фактом: шанс купить мясо индейки, которое начало портиться, как видим, весьма велик», — заключил Мосов.

Добавим, что мясо индейки марки «ВкусВилл» было признано в ходе экспертизы самым диетическим. Оно содержит всего 2,3% жира. Самым жирным стало филе «Краснобор» — 6,7% жира, что тоже соответствует справочным данным о содержании жира в этом виде продукции. По итогам анализа только один товар рекомендован экспертами: филе индейки «Индилайт». Что характерно, при прошлой проверке продукция этого бренда показала отличные результаты и может претендовать на Знак Росконтроля. Напомним, что предыдущие проверки мяса птицы выявили серьёзные нарушения требований безопасности как индейки, так и курицы.