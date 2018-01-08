Психолог рассказала, как легче выйти на работу после каникул

Сегодня последний день новогодних и рождественских каникул. Практикующий семейный психолог Светлана Бояринова в эфире НСН рассказала, как наиболее безболезненно вернуться в рабочий режим.

«Секрет всех облегчений в том, чтобы наладить атмосферу на работе. Может, напрягает начальник, коллеги. Когда у нас есть интерес, когда мы чем-то горим, знаем, что можем получить удовольствие, всегда легче куда-то идти. Стоит разобраться с проблемами, с тем, что отягощает, и найти что-то приятное на работе. С другой стороны, стоит задуматься, может просто сил не хватает, может быть, мало удовольствий, и нужно себе нужно создать себе это», -советует психолог.

Меж тем, новогоднее обращение президента Владимира Путина 31 декабря стало лидером по просмотру и стало самым главным эфирным событием декабря. Также в первую десятку самых рейтинговых телепрограмм вошли: шоу «Новогодняя ночь на Первом» и фильмы «Иван Васильевич меняет профессию», «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» и «Бриллиантовая рука», а также «Голубой огонек на Шаболовке».