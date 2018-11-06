НСН вошла в топ-4 самых цитируемых информагентств России в сентябре

«Национальная Служба Новостей» вновь заняла четвёртое место в ежемесячном рейтинге цитируемости от независимой исследовательской компании «Медиалогия».

По итогам сентября 2018 года «Национальная Служба Новостей» вошла в топ федеральных информационных агентств России по индексу цитируемости и заняла четвертую строчку рейтинга из десяти.

Индекс цитируемости НСН в сентябре 2018 г. – 994,36.

Рейтинг Названия объекта ИЦ 1 РИА Новости 13 620,29 2 ТАСС 10 792,76 3 ИНТЕРФАКС 5 262,69 4 ИА «Национальная служба новостей»

994,36 5 АГН «Москва» 854,59 6 РИА ФАН

792,86 7 URA.RU 761,06 8 Rambler News Service 278,57 9 ПРАЙМ 189,41 10 REGNUM 174,23

Напомним, рейтинги компании «Медиалогия» являются наиболее релевантными измерителями медиапространства. Высокий рейтинг цитируемости свидетельствует о качестве производимой НСН эксклюзивной информации и доверии к ней со стороны медиарынка.

Добавим, что информационное агентство «Национальная Служба Новостей» активно присутствует в медиапространстве не только, как производитель эксклюзивных новостей в интернете, но и обеспечивая оперативной информацией сразу три радиостанции – «Наше радио», «ROCK FM» и «Радио Джаз». Ежедневно выпуски НСН слушают почти полтора миллиона жителей Москвы, а по всей России совокупная аудитория слушателей составляет более четырех миллионов человек в день. В радиоэфир под брендом НСН регулярно выходят авторские программы, выпуски новостей, тематические спецвыпуски и другие проекты.

Отметим, что в сводном сравнительном рейтинге цитируемости, построенном на основе данных «Медиалогии», показатели «Национальной Службы Новостей» заметно превышают рейтинги ведущих российских радиостанций.

Основным источником эксклюзивной информации для ИА «Национальная Служба Новостей» является собственный пресс-центр. По итогам 2017 года он стал одной из самых популярных медиаплощадок столицы. В прошлом году пресс-центр НСН посетили более 3 тысяч журналистов, 455 спикеров и ньюсмейкеров.

Напомним, что ранее НСН также занимала 4-ю строку в рейтинге «Медиалогии». Так, в августе текущего года рейтинг цитируемости издания составил 1 060,54.