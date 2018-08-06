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НСН в июне заняла четвертое место в рейтинге самых цитируемых информагентств РФ

6 Августа 2018 в 14:47
НСН в июне заняла четвертое место в рейтинге самых цитируемых информагентств РФ
Независимая исследовательская компания «Медиалогия» подготовила очередной ежемесячный рейтинг самых цитируемых российских СМИ.

По итогам июня 2018 года ИА «Национальная Служба Новостей» вошло в ТОП-5 федеральных информационных агентство по индексу цитируемости и заняло почетную четвертую строчку рейтинга.

Индекс цитируемости НСН в июне 2018 г. - 1 019,92.

Индекс активности в социальных сетях в июне 2018 г. - 63 370.

     Рейтинг      Названия объекта      ИЦ      Likes & Shares
     1      ТАСС      12 933,36       285 994
     2      РИА Новости      10 630,18      916 658
     3      ИНТЕРФАКС      5 018,00      271 358
     4      ИА «Национальная служба новостей»      1 019,92      63 370
     5      URA.RU      802,12      36 969
     6      АГН «Москва»      764, 15      22 265
     7      РИА ФАН      758,01      27 208
     8      Rambler News Service      295,12      6 303
     9      ПРАЙМ      188,00      2 378
     10      REGNUM      158,04      13 181

Высокий рейтинг цитируемости свидетельствует о влиятельности ресурса и доверии к нему со стороны медиа. Отметим, что рейтинги компании «Медиалогия» являются наиболее релевантными измерителями медиапространства.

Информационное агентство «Национальная Служба Новостей» готовит новости и обеспечивает оперативной информацией сразу три радиостанции – «Наше радио», «ROCK FM» и «Радио Джаз». Новости также публикуются на сайте НСН - nsn.fm. Ежедневно полтора миллиона жителей Москвы в радиоэфирах слушают выпуски «Национальной Службы Новостей». Совокупная аудитория слушателей НСН в России составляет 4,2 миллиона человек в день.

Пресс-центр «Национальной службы новостей» - одна из самых популярных медиаплощадок Москвы. По итогам 2017 года более 3 тысяч журналистов и 455 спикеров и ньюсмейкеров посетило пресс-центр НСН.


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