НСН в июне заняла четвертое место в рейтинге самых цитируемых информагентств РФ

Независимая исследовательская компания «Медиалогия» подготовила очередной ежемесячный рейтинг самых цитируемых российских СМИ.

По итогам июня 2018 года ИА «Национальная Служба Новостей» вошло в ТОП-5 федеральных информационных агентство по индексу цитируемости и заняло почетную четвертую строчку рейтинга.

Индекс цитируемости НСН в июне 2018 г. - 1 019,92.

Индекс активности в социальных сетях в июне 2018 г. - 63 370.

Рейтинг Названия объекта ИЦ Likes & Shares

1 ТАСС 12 933,36 285 994 2 РИА Новости 10 630,18 916 658 3 ИНТЕРФАКС 5 018,00 271 358 4 ИА «Национальная служба новостей» 1 019,92 63 370 5 URA.RU 802,12 36 969 6 АГН «Москва» 764, 15 22 265 7 РИА ФАН 758,01 27 208 8 Rambler News Service 295,12 6 303 9 ПРАЙМ 188,00 2 378 10 REGNUM 158,04 13 181

Высокий рейтинг цитируемости свидетельствует о влиятельности ресурса и доверии к нему со стороны медиа. Отметим, что рейтинги компании «Медиалогия» являются наиболее релевантными измерителями медиапространства.

Информационное агентство «Национальная Служба Новостей» готовит новости и обеспечивает оперативной информацией сразу три радиостанции – «Наше радио», «ROCK FM» и «Радио Джаз». Новости также публикуются на сайте НСН - nsn.fm. Ежедневно полтора миллиона жителей Москвы в радиоэфирах слушают выпуски «Национальной Службы Новостей». Совокупная аудитория слушателей НСН в России составляет 4,2 миллиона человек в день.

Пресс-центр «Национальной службы новостей» - одна из самых популярных медиаплощадок Москвы. По итогам 2017 года более 3 тысяч журналистов и 455 спикеров и ньюсмейкеров посетило пресс-центр НСН.