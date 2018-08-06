НСН в июне заняла четвертое место в рейтинге самых цитируемых информагентств РФ

По итогам июня 2018 года ИА «Национальная Служба Новостей» вошло в ТОП-5 федеральных информационных агентство по индексу цитируемости и заняло почетную четвертую строчку рейтинга.
Индекс цитируемости НСН в июне 2018 г. - 1 019,92.
Индекс активности в социальных сетях в июне 2018 г. - 63 370.
|Рейтинг
|Названия объекта
|ИЦ
|
Likes & Shares
|1
|ТАСС
|12 933,36
|285 994
|2
|РИА Новости
|10 630,18
|916 658
|3
|ИНТЕРФАКС
|5 018,00
|271 358
|4
|ИА «Национальная служба новостей»
|1 019,92
|63 370
|5
|URA.RU
|802,12
|36 969
|6
|АГН «Москва»
|764, 15
|22 265
|7
|РИА ФАН
|758,01
|27 208
|8
|Rambler News Service
|295,12
|6 303
|9
|ПРАЙМ
|188,00
|2 378
|10
|REGNUM
|158,04
|13 181
Высокий рейтинг цитируемости свидетельствует о влиятельности ресурса и доверии к нему со стороны медиа. Отметим, что рейтинги компании «Медиалогия» являются наиболее релевантными измерителями медиапространства.
Информационное агентство «Национальная Служба Новостей» готовит новости и обеспечивает оперативной информацией сразу три радиостанции – «Наше радио», «ROCK FM» и «Радио Джаз». Новости также публикуются на сайте НСН - nsn.fm. Ежедневно полтора миллиона жителей Москвы в радиоэфирах слушают выпуски «Национальной Службы Новостей». Совокупная аудитория слушателей НСН в России составляет 4,2 миллиона человек в день.
Пресс-центр «Национальной службы новостей» - одна из самых популярных медиаплощадок Москвы. По итогам 2017 года более 3 тысяч журналистов и 455 спикеров и ньюсмейкеров посетило пресс-центр НСН.