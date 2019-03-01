Новая Tesla онлайн или не смешите мой СНИЛС

Tesla переводит все продажи своих автомобилей в онлайн.



К совершению революции в торговле автомобилями приступает небезызвестный Илон Маск. Основанный им производитель электромобилей Tesla закрывает свои магазины и приступает к продажам исключительно через интернет. Сейчас у компании по всему миру около 400 точек продаж и сервис-центров. Тест-драйвов тоже не будет. Вместо этого предусмотрен возврат покупки в течение недели или одной тысячи километров пробега с возвратом полной суммы, уплаченной покупателем. Как пишет The Wall Street Journal, это позволит добиться сокращения расходов, которое в свою очередь сделает возможной снижение минимальных цен на автомобили Tesla. Например, цены на Tesla Model 3 будут начинаться с отметки в 35 тысяч долларов. Как заявил главный исполнительный директор компании Илон Маск, «в 2019 году люди хотят покупать вещи онлайн». По его словам, в США покупка машины с помощью телефона займет около минуты.



При всей его экстравагантности Илону Маску не отказать в деловом чутье. Судя по всему, он почувствовал готовность как минимум американского общества к совершению даже столь крупных и дорогостоящих покупок, как автомобиль, через интернет. Это, в конце концов, не пачку носков в интернет-магазине без примерки заказать. Приобретению автомобиля с давних пор сопутствует целый ритуал, иначе не было бы такого количества автомобильных изданий по всему миру. Как же без того, чтобы обсудить с менеджером и со знакомыми все особенности дорогой покупки, которой будешь пользоваться в течение нескольких лет, а в некоторых обществах в течение того же времени еще и демонстрировать степень собственной успешности? Как видно, среднестатистический американец в угоду экономии времени готов пожертвовать «понтами» (если ему, конечно, вообще знакомо такое понятие). И вот предложение: купи машину онлайн за минуту.

Страшно подумать, как предприниматель решился на подобный шаг в условиях отсутствия у него на родине федеральной целевой программы «цифровая экономика»! Но еще удивительнее другое: программы нет, а цифровая экономика шагает все шире. А там, где соответствующая ФЦП есть, реализовать довольно незамысловатое желание не то, что за одну минуту – с первого раза не всегда возможно. Да, вот, хотя бы устроить ребенка в детский сад через портал госуслуг. Для этого нужно полностью указать данные родительских паспорта и СНИЛС и свидетельства о рождении ребенка. И еще прикрепить сканы этих документов к заявлению. Казалось бы, зачем, если все эти данные и так должны быть в единой базе? А ее, похоже, как не было, так и нет. Без бумажки ты букашка, какая там цифровая экономика, о которой нам кричат из каждого утюга! Не смешите мой СНИЛС.

Всеволод Нерознак