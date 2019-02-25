Гордон потребовала извинений от Самбурской

Правозащитница Екатерина Гордон в эфире НСН заявила, что у телеведущей хватит смелости и здравого смысла признать свои ошибки.

Правозащитница Екатерина Гордон требует извинений от телеведущей Настасьи Самбурской. Гордон представляет интересы Светланы Белогуровой, которую Самбурская оскорбила в одной из своих публикаций в соцсети Instagram, заявив, что дочь Белогуровой была зачата «в состоянии наркотического опьянения». Именно это высказывание стало поводом для обращения Екатерины Гордон в суд. 25 февраля прошло первое слушание дела, о котором адвокаты сторон рассказали в эфире НСН. Правозащитница утверждает, что Белогурова своей клеветой нарушает закон и требует публичного извинения и опровержения.

«Это самый начальный этап процесса. Непонятно, к чему приведут эти первичные разговоры, но у нас есть совершенно четкая позиция – она связана с тем, что нашу клиентку Белогурову обвиняют в том, что она наркоманка, что ребенок был зачат в наркотическом опьянении. Это клевета, это оскорбило нашу клиентку, и мы в любом случае хотели бы опровержение. Есть какие-то вещи, которые нужно пресекать. Настасью, как ни странно, представляет очень обаятельный и дипломатичный адвокат, мы нашли уже какие-то точки соприкосновения. У нас нет задачи наказать Настю рублем или как-то ответно оскорбить или унизить. Мы хотим, может быть, даже мирным путем прийти к результату. Для нас результатом будет опровержение. Мы сейчас существуем в переговорном процессе. Я надеюсь, что Настасье хватит здравого смысла и смелости признавать свои собственные ошибки», - заявила правозащитница.

Интересы Настасьи Самбурской в суде представляет глава московской коллегии адвокатов «Карабанов и Партнёры» Александр Карабанов. Он также дал комментарий НСН относительно состоявшегося сегодня предварительного заседания. По его словам, защита сторон сделает все возможное, чтобы помирить своих клиентов и решить вопрос в максимально короткий срок.

«Сегодня было предварительное заседание, дата следующего пока еще не назначена. В любом случае, наша задача - решить данное дело мировым соглашением. Я считаю, что два публичных человека всегда могут договориться. Возможно, в формате досудебного урегулирования мы придем к тому соглашению, что вторая сторона хочет видеть, то есть извинению. Моя подзащитная подтвердит, готова ли она к этому или нет. Мы не собираемся это затягивать, мы планируем решить данный вопрос до следующего судебного заседания», - добавил он.

Конфликт имеет глубокие корни, в нем замешан популярный российский актер Александр Головин. Светлана Белогурова через суд требует от него признать отцовство их годовалой дочери, для чего обратилась за помощью к Гордон.

Настасья Самбурская тоже сыграла существенную роль в жизни Белогуровой. Когда в 2017 году Белогурова приняла решение рожать ребенка от Головина, несмотря на его категорический отказ быть отцом, Самбурская арендовала для нее квартиру и материально поддерживала с условием, что эта история не будет вынесена на всеобщее обозрение.

После того, как Белогурова решила воспользоваться поддержкой Гордон и выступила на телешоу, Самбурская оставила у себя в соцсети гневную публикацию, в которой заявила, что перестает финансово поддерживать Белогурову, а также упомянув о наркотическом опыте своей оппонентки.