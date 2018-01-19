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Гидрометцентр исключил сильные морозы в феврале и марте

19 Января 2018 в 07:14

Сильных холодов жителям европейской части стране в феврале и марте ждать не стоит. Существенное понижение температуры синоптики прогнозируют к середине следующей недели. Более подробно об этом в эфире НСН рассказал глава Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Сейчас европейская территория находится на стыке барических образований. Это способствует усилению ветра, метели и снега. Физически ощущается как -16 – 18 градусов, днем в Москве около -3 -5», - говорит Вильфанд.

Добавим, вторая половина зимы окажется значительно холоднее первой, сильные морозы ожидаются на территории Приморского края и во Владивостоке уже в эти выходные.

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