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Футуролог рассказал, в каких областях робот человеку не конкурент

9 Марта 2018 в 17:31
Футуролог рассказал, в каких областях робот человеку не конкурент
Фото: страница Сбербанка "ВКонтакте"

Александр Кононов в эфире НСН заявил, что в космической отрасли роботы никогда не смогут заменить высококвалифицированных специалистов.

В связи с развитием технологического процесса есть угроза замены некоторых рабочих профессий роботами. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с рабочими «Уралвагонзавода». Глава государства отметил, что к такой ситуации надо подготовиться заранее и принять план действий.

Одним из вариантов решения этой проблемы может стать создание новых производств рядом с уже имеющимися. Такое мнение высказал в эфире НСН член Ассоциации футурологов Александр Кононов.

Он согласился с главой государства, что угроза замены человека роботами на производствах вполне реально. Однако она затронет далеко не все сферы.

«На самом деле, сейчас можно видеть не только то, что в ближайшее время многие рабочие профессии будут заменяться роботами. Но и то, что сегодня открываются совершенно новые индустрии, которые требуют большого человеческого участия, в том числе высококвалифицированных рабочих. Я имею в виду индустрию освоения космоса, космическую экспансию и создания новых космических аппаратов для нее», - заявил собеседник агентства.

Он отметил, что сегодня в Европе, США, Китае и других странах наблюдается бум создания совершенно новых направлений по развитию космических программ. Эта сфера активно коммерциализируется, туда идут большие частные инвестиции.

«Здесь надо просто вовремя создавать новые производства, рядом с уже имеющимися, откуда вытесняются квалифицированные рабочие. Тот продукт, который производится для космической отрасли, он уникален. Там нужны высококвалифицированные рабочие. Там роботы не заменят человека», – подчеркнул футуролог.

Добавим, что искусственный интеллект, действительно, все активнее проникает во все сферы человеческой жизни. Так, в одном из московских офисов Сбербанка в качестве консультанта работает робот. Он помогает клиентам обратиться в нужное окно и рассказывает об услугах банка. А 8 марта робот, как настоящий джентльмен, делать женщинам комплименты и дарил букеты цветов.


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