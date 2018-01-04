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Эксперт рассказал, когда российские туристы вернутся в Египет

4 Января 2018 в 16:03
Эксперт рассказал, когда российские туристы вернутся в Египет
РИА Новости

Президент правления Клуба защиты прав туристов Дмитрий Давыденко в эфире НСН заявил, что говорить про «открытие Египта» можно будет только после запуска чартеров.

Возобновление регулярного авиасообщения с Каиром является позитивным сигналом для туристической отрасли, однако говорить об открытии Египта для российского турпотока пока рано. Такое мнение высказал в эфире НСН президент правления Клуба защиты прав туристов,  генеральный директор Центра защиты граждан России за рубежом Дмитрий Давыденко.

«На данном этапе открытие направления «Каир» никак не влияет на поток туристов в Египет. Как его не было так его и не будет.  На регулярных сообщениях в Египет не будет такого потока туристов, как было раньше. Пока не будет идти речь про чартерные рейсы в Шарм-эш-Шейх и Хургаду, думать, что Египет открыли, слишком рано», - сказал собеседник агентства.

Даже если Египет откроют в самое ближайшее время, ждать большого потока туристов туда не стоит. По словам эксперта,  все крупные туроператоры уже изменили зимнюю полетную программу, и свободных самолетов у них в наличии нет.

«Если даже будет разрешение, большого потока не будет, просто потому, что нет свободных емкостей. Кто-то может поставить 2-3 самолета. Но все равно речь будет идти про единицы бортов, а не большую цепочку. Уже идут продажи на Вьетнам, Таиланд и другие зимние направления и снимать борта под Египет сегодня не будет никто. В лучшем случае, речь идет про следующий год», - заключил Дмитрий Давыденко.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, который исключает Каир из списка запрещенных для пассажирского авиасообщения городов. Указ вступил в силу со дня его подписания – 12 января 2018 года.

Напомним, Россия приостановила авиасообщение с Египтом после авиакатастрофы российского лайнера А-321 на Синайском полуострове, когда в результате теракта на борту погибли 224 человека.

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