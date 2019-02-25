«Авторские новости» НСН теперь выходят и на «Серебряном дожде»

Уникальный проект НСН расширяет свою аудиторию.

«Авторские новости» НСН расширяют аудиторию. Уникальный проект Национальной Службы Новостей теперь выходит не только в эфире трех радиостанций «Мультимедиа Холдинга» (Наше радио, Rock FM и Radio Jazz), но и на радио «Серебряный дождь»!

С понедельника по четверг в 20:00 самые известные люди страны комментируют наиболее заметные, на их взгляд, события дня, а в пятницу, в то же время подводят итоги уходящей недели.

В проекте, который существует без малого пять лет, уже приняли участие более 200 спикеров, которые не нуждаются в дополнительном представлении: политики, актеры, спортсмены, музыканты, писатели. В их числе – Владимир Жириновский, Петр Толстой, Руслан Нигматуллин, Сергей Безруков, Андрей Макаревич, писатель Сергей Лукьяненко.

«Авторские новости» по будням в 20:00 в эфире четырех радиостанций!