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Культура

Жюри «Высоцкий.Фест» готовится к гала-концерту

26 Ноября 2018 в 18:26
Жюри «Высоцкий.Фест» готовится к гала-концерту

Программный директор «Нашего Радио» рассказала НСН, что у всех членов жюри будут свои фавориты.

Финальный гала-концерт Всероссийского конкурса молодых авторов-исполнителей «Высоцкий. Фест» пройдёт 26 ноября в московском Театре на Таганке, старт концерта в 19:00. В рамках первой части на сцену выйдут финалисты конкурса, каждый из них исполнит по две своих лучших песни. Также пройдёт голосование среди зрителей и жюри конкурса, всостав которого войдут 13 профессиональных судей.

Член жюри конкурса «Высоцкий.Фест», программный директор «Нашего Радио» Анастасия Рогожникова рассказала НСН, что у всех членов жюри есть определенные симпатии к участникам конкурса.

«Подобные конкурсы важны именно как возможность людям проявить себя. Я думаю, не у каждого участника была возможность записаться в профессиональной студии, тем более, поработав с такими невероятными наставниками, это прекрасный опыт. Любое концертное выступление – это тоже опыт. У нас у всех будут свои какие-то фавориты, это нормально, потому что мы все слушаем разную музыку, мы все разные люди. Это так здорово, что много разноплановых музыкантов появилось в этом конкурсе»,- добавила она.

Во второй части концерта на сцену выйдут звёздные хэдлайнеры и наставники: группа «Ва-Банк», Нуки, «Северный Флот», «Мураками» и Сергей Галанин. Жюри назовёт трех победителей конкурса, которые получат ротацию на «Нашем Радио», ценные призы и другие возможности для продвижения. Кроме того, будет вручен приз зрительских симпатий фестиваля «Нашествие-2018» и награда от социальной сети «ВКонтакте», которую получит победитель зрительского голосования в соцсети.

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