Жертвы непогоды приняли компенсацию ущерба билетами на «НАШЕСТВИЕ»-2018

Гендиректор «Мультимедиа Холдинга» поблагодарила гостей фестиваля за терпение в трудные минуты.

Подавляющее большинство слушателей, обратившихся после «НАШЕСТВИЯ»-2017 к организаторам, приняло в качестве компенсации за неудобства с подъездом к месту фестиваля билеты на следующий год. Об этом в ходе пресс-конференции, посвящённой фестивалю, рассказала генеральный директор «Мультимедиа Холдинга» Евгения Киселёва. Также она поблагодарила гостей фестиваля за то, что остаются с ним в любой ситуации.

«Действительно, прошлый год был нелёгким для нас, но мы его пережили. Нам поступали, действительно, претензии от людей, которые не смогли заехать на парковку в связи с погодными условиями, но, как мы и обещали, все претензии мы обработали, и те люди, которые хотели получить билеты на фестиваль этого года, они их получили. Из 100% обратившихся к нам, 90% взяли билеты на следующий фестиваль. Поэтому я хочу сказать, что наши гости, наши слушатели — самые лучшие, они остаются с нами при любых обстоятельствах», — заключила Киселёва.

Напомним, что в 2017 году в дни фестиваля в Тверской области стояла непогода. Все три дня шёл сильный дождь, дороги были размыты ливнем, что затрудняло въезд и выезд на территорию фестиваля. В этом году организаторы укрепят подъезды к парковкам «НАШЕСТВИЯ», об этом и других условиях фестиваля читайте на nsn.fm.