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Культура

Завершилось голосование по номинантам на «Оскар»

13 Января 2018 в 17:43
Завершилось голосование по номинантам на «Оскар»

Завершилось голосование по номинантам на «Оскар». Это самая популярная новость по данным информационного агрегатора СМИ2. Сегодня на официальной странице Американской киноакадемии в Twitter появилась публикация об окончании голосования и вопрос «За кого вы будете болеть 23 января. В этом году в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» представлена и российская лента Андрея Звягинцева «Нелюбовь». Изначально в этой номинации было рассмотрено 92 фильма, после голосования специального комитета, куда входят представители всех гильдий, картине российского режиссера удалось остаться в шорт-листе «Оскара», состоящем из девяти картин. Имена всех лауреатов организаторы объявят 23 января. Церемония вручения премии состоится в марте.

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