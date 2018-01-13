Завершилось голосование по номинантам на «Оскар». Это самая популярная новость по данным информационного агрегатора СМИ2. Сегодня на официальной странице Американской киноакадемии в Twitter появилась публикация об окончании голосования и вопрос «За кого вы будете болеть 23 января. В этом году в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» представлена и российская лента Андрея Звягинцева «Нелюбовь». Изначально в этой номинации было рассмотрено 92 фильма, после голосования специального комитета, куда входят представители всех гильдий, картине российского режиссера удалось остаться в шорт-листе «Оскара», состоящем из девяти картин. Имена всех лауреатов организаторы объявят 23 января. Церемония вручения премии состоится в марте.