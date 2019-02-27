«Зарядье» анонсирует громкие премьеры в новом концертном сезоне

Генеральный директор Московского концертного зала рассказала НСН, что продажа билетов откроется 1 марта.

27 февраля на встрече с представителями СМИ директор Московского концертного зала «Зарядье» Ольга Жукова рассказала о старте продаж билетов на второй сезон, инаугурации органа и новых услугах для зрителей.

Во втором сезоне из премьер заявлены: опера «Бореады» Рамо, её исполнит ансамбль Collegium 1704 под руководством Вацлава Лукса; Жорди Саваль с оркестром Les Concerts des Nations; серия концертов с ранее не звучавшей в России музыкой Монтеверди в исполнении Хора Монтеверди с дирижером Джоном Элиотом Гардинером из Великобритании и многие другие.

По словам Жуковой, особое внимание необходимо уделить программам, предложенным Валерием Гергиевым: «Маэстро откроет сезон 7 сентября 2019 года с оркестром и солистами Мариинского театра, на сцене Большого зала пройдет опера «Летучий голландец» Рихарда Вагнера, запланирован фестиваль классической музыки, Рождественский концерт, два концерта из серии «Лики пианизма».

Академическое направление будет представлено зарубежными коллективами: оркестр «Столетие» (L'Orchestre du Centenaire) из Франции, оркестр «Амстердам симфониетта», один из лучших оркестров мира Будапешский фестивальный оркестр и оркестр Чешской филармонии. Также классические программы прозвучат в исполнении лучших камерных и симфонических российских оркестров.

«Мы счастливы видеть на сцене зала «Зарядье» наших знаменитых маэстро и их оркестры, в следующем году пройдут концерты Государственного академического Большого симфонического оркестра имени П.И. Чайковского под управлением Владимира Федосеева, Российского национального оркестра с Михаилом Плетневым, Государственным академическим симфоническим оркестром продирижирует Владимир Юровский, выступит Национальный филармонический оркестр России с Владимиром Спиваковым, «Новая Россия» с Юрием Башметом и MusicAeterna с Теодором Курентзисом», - отметила генеральный директор зала.

Будет продолжена образовательная линия – лекции и лекции-концерты в Малом зале. С марта этого года вводится новая услуга для зрителей – три вида экскурсий по залу, рассчитанных на разную аудиторию, с апреля будет доступна прямая трансляция концертов на официальном сайте зала.

Одним из самых важных событий второго сезона станет инаугурация органа. Впервые инструмент прозвучит 29 февраля 2020 года. По словам Жуковой, к участию в первом органном концерте приглашены органисты главных соборов Парижа: Оливье Латри, Тьерри Эскеш, Габриэль Маргьери и Тома Оспиталь.