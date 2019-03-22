Запашный защитил от Шнурова Минкультуры и цензуру

Директор Большого Московского государственного цирка рассказал НСН, почему против упразднения Минкульта.

На расширенном заседании думского комитета по культуре, посвященном основным положениям закона о культуре в России, лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров предложил упразднить Министерство культуры, потому что регламентировать работу деятелей культуры невозможно.

Участвовавший в заседании директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный рассказал НСН, почему не согласен с рокером.

«Не слышал эту речь, не могу ничего сказать, как она звучала. Просто увидел в ленте, что Шнуров предложил распустить Министерство культуры. Я с этим категорически несогласен, если вопрос ставится именно так. Министерство культуры это механизм государства по созданию возможностей для формирования культуры в нашей стране, культурного человека. Анархия, к которой приведет отсутствие государственного органа, до добра, естественно, не доведет. В других странах, о которых он говорил, может, и нет такого органа, с таким называнием, но есть другие, которые выполняют все те же самые функции», - пояснил он.





По словам дрессировщика, на заседании звучали и другие, не менее важные предложения.

«Были вещи достаточно необычные. При всей своей эпатажности Сергей Шнуров предложил прекратить называть Пушкиным наше все. И это не оскорбление великого поэта, а призыв обращать внимание на большое количество других великих людей. Игорь Матвиенко совершенно смело заявил, что нет ничего плохого в слове «цензура». Он говорит: «Я считаю правильным вводить определенное цензурирование той или иной сферы деятельности, тех или иных исполнителей. Тогда мы уйдем от серьезных противостояний, которые сейчас бывают: рэперы в Дагестане или Тангейзер в Новосибирске». Он говорит, что мы стали бояться слова цензура, а американцы не то, что не боятся, а употребляют в прямом смысле. Абсолютно правильное, смелое заявление. Оно повлечет за собой критику либеральных людей – ну и что? Были сказаны многие абсолютно правильные вещи», - подчеркнул артист.

А вот ситуация вокруг уголовного дела Кирилла Серебренникова, обвиняемого в махинациях с государственными деньгами, не обсуждалась. Однако, уверен Запашный, система контроля денег должна существовать.

«Позиция «дайте нам денег, а мы будем творить, что хотим, мы художники» неприемлема. Потому что вопрос идет о государственных деньгах. Это как продюсер: он выделяет деньги и имеет право потребовать отчета, финального результата и остаться недовольным. Здесь то же самое, и я позицию полностью разделяю», - заключил он.

Напомним, режиссер Кирилл Серебренников находится под домашним арестом с 23 августа 2017 года. Ему инкриминируют хищение 133 млн рублей Минкульта, которые были выделены на проект «Платформа». Режиссер вины не признает. По этому делу также проходят глава департамента Минкультуры Софья Апфельбаум, экс-гендиректор «Седьмой студии» Юрий Итин, продюсер Алексей Малобродский и бухгалтер Нина Масляева.