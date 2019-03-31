В СТД не увидели крамолы в объединении Александринки и Волковского театров

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Председатель ярославского СТД пояснил НСН, почему произошла приостановка слияния Александринского театра в Петербурге и Театра имени Волкова в Ярославле.

Министр культуры России Владимир Мединский рассказал о плюсах слияния Волковского театра в Ярославле с петербургской Александринкой. По его словам, региональный театр драмы благодаря такому решению сможет на новый уровень финансирования, а также получит новую площадку в Москве в составе нового Национального театра.



Кроме того, по мнению Мединского, ярославский театр достигнет иных гастрольных возможностей, карьерного роста, а также перспективы для выпускников театрального института в Ярославле.

Ранее глава российского правительства Дмитрий Медведев приостановил приказ министра культуры Владимира Мединского об объединении театров и поручил провести широкое общественное обсуждение этого слияния.

Председатель регионального Союза театральных деятелей (СТД) Ярославской области, заслуженный артист РФ Владимир Майзингер в беседе с НСН заявил, что не видит ничего страшного в объединении двух театральных коллективов.

«Это решение очень непростое. Оно сейчас приостановлено, и это правильно, потому что это надо обсуждать и объяснять. Надо поподробнее узнать, что все-таки подразумевает проект, что может за собой повлечь. Пока никакого документа, который бы можно было комментировать, я не видел. Но поддержал художественного руководителя (Волковского театра Евгения Марчелли, который выступил за объединение театров – прим. НСН). Это мой творческий выбор был. Саму идею присоединения Волковского театра к Александринке я не посчитал какой-то крамольной или ужасной».

Как писала НСН, председатель Союза театральных деятелей Александр Калягин выразил жёсткое неприятие решения министерства культуры РФ о слиянии Первого русского театра имени Волкова в Ярославле с Александринским театром Санкт-Петербурга. В интервью РИА Новости он назвал это «шокирующим событием».