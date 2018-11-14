«Выбирайте, парни, правильно гитару...»

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Специалисты мастерской «Muz remont» рассказали, что, в первую очередь нужно сделать с новым инструментом еще до того, как на нем будет взят первый аккорд и почему гитары нельзя вешать на несущие стены.

За 156 тысяч долларов на этой неделе ушла с молотка на аукционе Julien’s Auctions гитара американского музыканта Принса, с которой он выступал на своих последних концертах в 2016 году. В московской мастерской «Muz remont» видели и чинили еще и не такие раритеты. Директор мастерской Александр Анисимов и гитарный мастер Григорий Орлов – известные профессионалы в музыкальных кругах. К ним приходят и профессиональные музыканты и любители, которые только купили свой первый инструмент и хотят его настроить. О том, как правильно выбрать инструмент, как его беречь, а еще о том, почему в мире нет гитар, которые невозможно починить, они рассказали НСН.

НСН: Александр, в последнее время очень востребован рынок вторичных музыкальных инструментов. То есть, люди предпочитают покупать гитару получше с рук, нежели попроще новую. Это правильный подход?

Александр Анисимов: - Отчасти - правильный, отчасти - безграмотный. Думаю, сейчас на вторичном рынке большой выбор, многие продают инструменты в очень хорошем состоянии. Гитара не перестает быть гитарой, если она состарилась. Особенно, если она состарилась естественно. Как любой организм, со временем гитара может даже стать лучше. «Дерево» уже не так сильно реагирует на внешние факторы: влагу, температуру, солнце, атмосферное давление.

НСН: Атмосферное давление?

А.А.: Если в «дереве» еще есть какие-то жизненные силы, оно реагирует. А как вы думаете, от чего гриф гнется? Вчера, вроде, играли - все было нормально. А сегодня скривился. Что случилось? Сейчас у нас вообще начинается особое время - зима в Москве. Кажется, в прошлом году нам гитары несли пачками. Особенно - дорогие: Martin, Gibson. Деки были просто высушены. Видимо, был приказ по городу дать больше тепла в батареи и влажность в квартирах сильно опустилась. А люди же этого не замечали.

НСН: А какие гитары более капризны, больше зависят от внешних условий? Дешевые или дорогие?

А.А.: Чем дороже гитара, тем она капризней. Есть еще курьезы другого рода. Люди покупают гитару в Америке или Австралии у известного мастера, и везут сюда, на другой конец планеты. Там она была хорошей, а здесь уже через два месяца становится плохой. Это случается и с очень дорогими брендами.

НСН: Перейдем от общего к частному. Расскажите, как возник «Muz remont»?

А.А.: «Muz remont» возник в 2012 году. До этого, начиная с 1994 года, я работал в других мастерских, их было много. Но тогда был спрос на изготовление гитар (мы делали копии самых разных брендов, тогда это было не запрещено), а ремонтом начал заниматься с 2006 года. Тогда я работал в гарантийной мастерской крупной сети магазинов музыкальных инструментов. Были тысячи гитар, которые чинились и по гарантии и не по гарантии, и к 2012 году накопился огромный опыт.

НСН: Можете назвать самые распространенные проблемы, может быть, «детские болячки»?

А.А.: Многие относятся к гитарам, скажем прямо, нехорошо. К нам на ремонт приносят инструменты с разными проблемами. И очень неприятно, когда приносят грязный инструмент: лады - никакие, весь гнутый, да еще и грязный. Если владелец нормальный, гитару приводим в порядок, делаем все необходимые работы.

НСН: Григорий, вопрос к вам. Расскажите, на что нужно обратить внимание начинающему музыканту, который только купил инструмент?

Григорий Орлов: Почти все инструменты, которые продаются в магазинах, требуют первичной отстройки. В магазинах для этого есть специальные мастера. Гитары, которые не требуют какого-то вмешательства, можно пересчитать по пальцам. Как уже было сказано, дерево живое, оно реагирует на внешние факторы. Иногда даже бывает, что человек приходит, показывает гитару, у которой по бокам торчат лады, и спрашивает: «Я купил бракованный инструмент?». А это просто дерево уменьшилось, и, в принципе, это нормально. А еще говорят: "Мне не нравится, как звучит инструмент, приведите его в порядок, тогда я буду на нем играть!" И правда, гитары даже из одной партии могут звучать совершенно по-разному. Удивительно, но факт.

НСН: Может ли дешевая гитара звучать хорошо?

А.А.: Дешевая гитара может звучать очень хорошо. Есть совершенно реальная история: Марк Нопфлер прогуливался по какому-то городу и от нечего делать зашел в один из магазинов, где купил гитару буквально за 400 долларов и записал с ней альбом.

Г.О.: Я бы дополнил моего коллегу. Игра на гитаре - это психофизический процесс. К нам приходят люди, которые говорят, что даже слышат, как меняется звук в зависимости от того, как подключен провод. В таких случаях я говорю заказчикам: "Если вы пойдете на слепой тест и определите, где гитара с лаком, а где - без лака, снимаю шляпу". Но, в целом, есть определенный предел, за который не стоит заходить, если ты не намерен посвятить этому всю свою жизнь, потому, что кроме как к паранойе это ни к чему не приведет. Так что мы занимаемся земными вещами: если нас просят собрать инструмент из щепок, привести его в заводское состояние - мы это умеем. А на исследование каких-то сверхвысших сфер просто не хватает времени, работы много.

НСН: Есть ли инструменты, которые вы починить не можете?

А.А.: Да, такие инструменты есть. Это инструменты, которые чинить просто не хочется. На самом деле, чинится все. Бывает, когда инструмент к нам приносят в мешке, развалившийся на части. На мой взгляд, восстанавливать его смысла нет. Но владельцу надо. Деньги значения не имеют. Восстанавливаем.

НСН: А можете рассказать об уникальных инструментах, которые попадали к вам в руки?

А.А.: Был такой мастер, придворный гитарный и скрипичный мастер герцога Ольденбургского (Ольденбургские - российский герцогский и княжеский род немецкого происхождения, бывший в близком родстве с Романовыми – НСН). Речь идёт об 1870 году. Так вот, нам приносят гитару этого мастера с двумя грифами и двойной нижней декой. Она была убитая, даже браться за нее не хотелось, но взялся. Ремонт был недешёвый, но все получилось. И после этого прямо повалило: принесли гитару известного итальянского мастера… В общем, такие инструменты пошли один за другим, прямо как по расписанию. Все разбирается по кускам (даже не думал, что когда-нибудь буду этим заниматься), остается скелет, все красится, чинится, затем собирается заново. Человек забирает и удивляется: «Как вы это сделали?». Я и сам удивляюсь.

НСН: Григорий, вам, наверняка, тоже есть, что добавить к слову о редких, уникальных инструментах?

Г.О.: Часто человек хочет восстановить ту или иную гитару потому, что у него с этим инструментом что-то связано (проще купить новую, но он хочет восстановить эту). Мы никому не отказываем. Неважно, сколько стоит эта гитара, у нас она может обрести вторую жизнь.

НСН: Какой фронт работ позволяет выполнить техническая база «Музремонта»?

Г.О.: Мы выполняем все виды работ: от простейших отстроек до сложнейших реставраций. У нас есть собственная покрасочная камера, большая инструментальная база, которые позволяют нам выполнять все эти работы.

НСН: Какой вид работ – самый трудоемкий?

А.А.: Разобрать гитару до скелета - это даже интересно. А вот шкурить лак, полировать - это очень трудоемкий процесс, поэтому такие работы всегда дорогие. Зато все, что после этого выходит из нашей мастерской, имеет презентабельный вид.

НСН: Какой совет вы дадите человеку, который только купил инструмент? Что ему нужно сделать, чтобы гитара служила долгие годы?

Г.О.: Для начала, сразу после покупки гитару стоит принести к нам на осмотр. Мы определим, нужна ли какая-то доработка для того, чтобы владелец инструмента получал максимальное удовольствие от игры. Серьезно, некоторые музыканты даже не представляют, какие ощущения они должны испытывать. Они играют, вроде нормально, а потом приходят и говорят, например, что у них болят пальцы. Оказывается, нужно было просто привести в порядок высоту струн. И вообще, перед покупкой нужно хотя бы минимально изучить матчасть: почитать сопроводительные документы к инструменту. И, конечно, не стесняйтесь задавать вопросы продавцам и проверить, удобно ли вам.

НСН: Как быть, если человек живет не в Москве?

Г.О.: Есть электронная почта: вы можете нам написать, прислать фотографии. Есть службы доставки: вы присылаете нам гитару, мы ее обслуживаем и отправляем обратно, никаких проблем. Но это, конечно, сложные случаи, не настройка.

НСН: Есть ли какие-то секреты правильного эксплуатации инструмента?

Г.О.: Самое первое – правильное хранение. Поскольку все инструменты – деревянные, они реагируют на температуру, на влажность, на атмосферное давление. Поэтому хранить инструмент необходимо в чехле или в кейсе в том месте, которое наименее подвержено температуре или влажности. Есть специальные увлажнители.

НСН: Александр, что-нибудь добавите?

А.А.: Есть еще одна хитрость, которую трудно объяснить: на несущих стенах вешать гитару не стоит, последствия будут негативными. Я не верил, пока сам не убедился в этом два раза. Межкомнатные стены – пожалуйста, а несущие – не стоит. Ну и, конечно, держать подальше от окон и батареи.