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Культура

Всех номинантов на премию «Оскар» объявят 23 января

23 Января 2018 в 17:52
Всех номинантов на премию «Оскар» объявят 23 января

Картину «Нелюбовь» российского режиссера Андрея Звягинцева номинировали на «Оскар» в категории «лучший фильм на иностранном языке». Это самая популярная новость часа по данным агрегатора СМИ-2. Всех номинантов на премию американской киноакадемии объявляют сегодня в Лос-Анджелесе. Церемония награждения пройдёт четвертого марта. Ранее «Нелюбовь» также претендовала на «Золотой глобус». В 2015 году другой фильм Звягинцева — "Левиафан" — взял эту награду. Новая картина рассказывает о современной московской семье, переживающей тяжелый развод. На Каннского кинофестивале «Нелюбовь» получила Приз жюри.

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