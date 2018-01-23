Всех номинантов на премию «Оскар» объявят 23 января

Картину «Нелюбовь» российского режиссера Андрея Звягинцева номинировали на «Оскар» в категории «лучший фильм на иностранном языке». Это самая популярная новость часа по данным агрегатора СМИ-2. Всех номинантов на премию американской киноакадемии объявляют сегодня в Лос-Анджелесе. Церемония награждения пройдёт четвертого марта. Ранее «Нелюбовь» также претендовала на «Золотой глобус». В 2015 году другой фильм Звягинцева — "Левиафан" — взял эту награду. Новая картина рассказывает о современной московской семье, переживающей тяжелый развод. На Каннского кинофестивале «Нелюбовь» получила Приз жюри.