«Волковские» актеры не хотят превращения первого русского театра в золотую клетку

Фото: volkovteatr.ru

Актер Театра имени Федора Волкова Сергей Карпов назвал НСН условия успешного слияния ярославского тетара с Александринским театром в Санкт-Петербурге.

Министр культуры России Владимир Мединский рассказал о плюсах слияния Волковского театра в Ярославле с петербургской Александринкой. По его словам, региональный театр драмы благодаря такому решению сможет на новый уровень финансирования, а также получит новую площадку в Москве в составе нового Национального театра.

Актер ярославского Театра имени Федора Волкова Сергей Карпов в беседе с НСН спрогнозировал последствия отказа от проекта слияния двух театров.

«Считаю, что в театре должна быть качественная, творческая работа. Театр должен развиваться и расти, улучаться его материальная база и благосостояние актеров и работников театральных служб. Сотрудникам театра нужны перспективы. Не хочу, чтобы первый русский театр, которым была труппа Волкова, стал золотой клеткой и символическим раритетом. Люди, которые так думают о Волковском театре, понятия не имеют, как и чем живет театр, какая в нем происходит работа. В большинстве своем – это противники объединения театров, которые не понимают потребности театра и актеров. Если у нас не будет шанса на развитие, эти люди, которые сейчас выступают против федерального проекта, будут приходить в то же здание, где будут идти антрепризные постановки, второсортные, третьесортные комедии… Чтобы этого не произошло, необходимо сохранить культурную самостоятельность и бренд Волковского театра», - заявил собеседник НСН.

Напомним, Мединский подписал приказ об объединении Александринского театра в Санкт-Петербурге и Театра имени Волкова в Ярославле. Такое решение было принято, чтобы оптимизировать использование бюджетных средств и повысить его эффективность. В тот же день глава российского правительства Дмитрий Медведев приостановил приказ об объединении и поручил провести широкое общественное обсуждение этого слияния.