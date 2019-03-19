«Великий режиссер». Владимир Меньшов – о поэзии фильмов Хуциева

Актер театра и кино Владимир Меньшов в эфире НСН рассказал о вкладе Хуциева в российский кинематограф.

Выдающий советский и российский кинорежиссер Марлен Хуциев умер во вторник в возрасте 93 лет в Боткинской больнице. Он был госпитализирован в конце декабря, улучшение наступило в январе, однако с 16 марта режиссер попал в реанимацию. Прощание состоится 21 марта в Центральном доме кинематографистов. По предварительным данным, его похоронят на Новодевичьем кладбище.

Актер театра и кино, режиссер Владимир Меньшов в беседе с НСН отметил особый вклад Марлена Хуциева в отечественный кинематограф. Одной из любимых кинолент режиссера актер назвал «Весну на Заречной улице», которую Хуциев снял в 1956 году совместно с режиссером Феликсом Миронером.

«Ярчайший дебют Хуциева – фильм «Весна на «Заречной улице», его все смотрят уже 60 лет, он живой. Во всей этой истории есть поэзия, рассказанная с интонациями Хуциева. Это великое счастье, что ему попался этот сценарий, потому что за рубрику о рабочем классе многие не брались. Он сделал фильм на века с блестящей актерской командой, замечательная картина, которая врезалась в мое сердце как никакая другая. Второй вершиной у него стала картина «Был месяц май». Очень умный, глубокий, наполненный смыслом фильм с замечательными актерами, а тон задает Хуциев. Этого вполне достаточно, чтобы назвать его великим советским режиссером», - сказал Меньшов.Марлен Хуциев снял «Весну на Заречной улице» спустя четыре года после окончания режиссерского факультета ВГИКА, спустя еще два года вышел фильм «Два Федора». Известность режиссер получил после фильма «Застава Ильича» по сценарию Геннадия Шпаликова, он вышел в 1965 году под названием «Мне двадцать лет» и стал символом эпохи «оттепели». С 1978 по 2009 год Хуциев преподавал во ВГИКе.