Вася Ложкин не собирается выставлять картину «Великая прекрасная Россия»

Картина Васи Ложкина

Художник в эфире НСН прокомментировал решение суда, отказавшегося признавать его полотно экстремистским.

25 февраля Октябрьский районный суд Новосибирска отказался признать экстремистской картину «Великая прекрасная Россия» Васи Ложкина. Об этом сообщил член СПЧ Владимир Ряховский, представлявший художника в суде. По его словам, прокуратура добивалась повторной экспертизы и даже требовала вызвать экспертов в качестве свидетелей. «Но суд встал на нашу сторону и подтвердил, что никаких призывов к экстремистским действиям картина не содержит», – сказал он.

Автор скандальной картины, художник Вася Ложкин рассказал НСН, что не считал полотно каким-то особенным ни до судебного процесса, ни после.

«На самом деле эту картину я особо нигде и не показывал, причем с давнего времени, еще до начала всей этой истории. Она мне погоды никакой не делает как художнику, что с ней, что без нее мне одинаково хорошо. Что касается эмоций от судебного решения, то, наверное, радуюсь. Все-таки суд был, наши победили, и поэтому радость есть, как у всех нормальных людей», - отметил он.

Картина была признана экстремистской по заявлению прокурора Октябрьского района Новосибирска в 2016 году. На ней изображена часть карты мира, где Россия обозначена как «Великая прекрасная Россия», а территории других стран названы оскорбительными словами.

Согласно результатам экспертизы, проведенной Новосибирским государственным педагогическим университетом по требованию суда, картина содержит обозначение негативных эмоций по отношению к этническим группам, но не позволяет сделать вывод о том, что они направлены на возбуждение ненависти, пишут «Ведомости». Сам Ложкин объяснил, что в его картине содержится ирония над стереотипами общественного мышления.