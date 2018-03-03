В Южно-Сахалинске вручат русскую «Эмми»

8 марта на Дальнем Востоке откроется первый российский фестиваль телевизионных фильмов «Утро Родины».





Уже на следующей неделе в Южно-Сахалинске стартует первый российский фестиваль телевизионных фильмов "Утро Родины". Он пройдет с 8 по 14 марта. Президентом фестиваля является. В беседе сон рассказал, в чем уникальность этого мероприятия для нашей страны.«Производство телевизионного кино – это огромный рынок, огромная индустрия, в которой работают тысячи людей. И телевизионных фильмов производится гораздо больше, чем художественных. Наша отборочная комиссия выбирала из 317 картин, отснятых и вышедших в эфир в 2017 году. 317 сериалов! Не односерийных, а многосерийных картин! Представляете! А художественных фильмов, двухчасовых, по-моему, в год производится меньше ста! Но у всего этого огромного «завода» по производству телевизионных фильмов нет фестиваля. Ни одного! При том, что фестивалей игрового кино в России, по-моему, столько же, сколько фильмов в год снимается! В каждом субъекте нашей страны (которых больше восьмидесяти) по одному – по два фестиваля точно есть. Я все время хихикал по этому поводу. Ну не может быть такого количества фестивалей. Что там показывать? Одно и то же?», - отметил артист.На фестивале телевизионных фильмов в Южно-Сахалинске, в котором присутствуют номинации даже для тех профессий, представители которых обычно никто не отмечает, хотя без их работы создание фильмов было бы невозможно.«Есть «Золотой орел», где есть телевизионные номинации, в которых награды дают артистам за роли, и дают за фильм. Есть «Тэффи», но даже на телевизионной премии не получают награды сценаристы, операторы, композиторы. Согласитесь, это странно!», - возмутился артист.В Южно-Сахалинске эта несправедливость будет исправлена. Уже известно, что победители в десяти номинациях фестиваля получат уникальные статуэтки - фарфоровые лотосы, дизайн которых был разработан специально для этого проекта скульпторомКому достанутся заветные статуэтки, решит авторитетное жюри, в составе которого режиссерь, актер, композитор, режиссер, актриса, оператор, а также писатель и сценаристКаждому из этой плеяды хорошо известно, что на современном телевидении успех фильмов, как, впрочем, и любых других проектов, измеряется исключительно рейтингами. Но, вот беда: по этому показателю едва ли можно объективно судить о качестве ТВ-продукта.«Считается, что фильм с высоким рейтингом для телевидения хороший, с низким – плохой. Но не всегда по-настоящему хорошие фильмы имеют высокий рейтинг. И это очень обидно. Обидно для всех: и для нас, тех, кто делает картины, и для тех, кто их смотрит. Иногда бывает, что картина просто выходит не на том канале (аудитория ждет одного жанра, а получает другой), не в то время. В общем, может быть масса причин для того, чтобы у действительно хорошего фильма оказался низкий рейтинг на телевидении. Так вот, очень хочется, чтобы эти фильмы не оставались незамеченными, а каким-то образом получали признание. В данном случае – профессиональное и широко освещенное средствами массовой информации. Это очень важно, ведь именно такие фильмы формируют вкус зрителя, который, включая телевизор, голосует не за лучшее телевизионное кино», - подчеркнул президент фестиваля "Утро Родины" Сергей Жигунов.Многие представители профессионального сообщества удивились, узнав, что Первый российский фестиваль телевизионного кино пройдет аж в Южно-Сахалинске, дескать, почему так далеко. Жигунов парирует: просто нечестно, что все самые интересные события в стране происходят в одних и тех же городах!«Страна у нас большая, везде живут люди! Это не честно, когда все самое интересное происходит в Москве, Петербурге или между Москвой и Петербургом. А потом, вы знаете, очень приятно устраивать праздник! А чем дальше от столицы, тем праздник получается больше. Поэтому выбрали крайнюю точку», - не без иронии заявил артист.Идея, кстати, пришлась по душе Министерству развития Дальнего Востока, поэтому ведомство поддержало проведение фестиваля.Организаторы проекта постарались сделать программу фестиваля максимально насыщенной. Она включает показы 13 телефиьмов, вошедших в основную программу, популярных телеспектаклей, мастер-классы, премьеры и даже поэтические вечера. Следить за новостями фестиваля вы сможете на сайте Nsn.fm и в эфиреНапомним, крупнейшей международной премией, которая вручается авторам и актером телевизионных фильмов является "Эмми". Она вручается с 1951 года. Так, в прошлом, 2017 году, статуэтки получили такие популярные сериалы, как "Карточный домик", "Рассказы служанки", "Лучше звоните Солу" и "Мир Дикого Запада".