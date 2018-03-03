В Южно-Сахалинске вручат русскую «Эмми»

8 марта на Дальнем Востоке откроется первый российский фестиваль телевизионных фильмов «Утро Родины».Уже на следующей неделе в Южно-Сахалинске стартует первый российский фестиваль телевизионных фильмов "Утро Родины". Он пройдет с 8 по 14 марта. Президентом фестиваля является российский актер Сергей Жигунов. В беседе с НСН он рассказал, в чем уникальность этого мероприятия для нашей страны.
«Производство телевизионного кино – это огромный рынок, огромная индустрия, в которой работают тысячи людей. И телевизионных фильмов производится гораздо больше, чем художественных. Наша отборочная комиссия выбирала из 317 картин, отснятых и вышедших в эфир в 2017 году. 317 сериалов! Не односерийных, а многосерийных картин! Представляете! А художественных фильмов, двухчасовых, по-моему, в год производится меньше ста! Но у всего этого огромного «завода» по производству телевизионных фильмов нет фестиваля. Ни одного! При том, что фестивалей игрового кино в России, по-моему, столько же, сколько фильмов в год снимается! В каждом субъекте нашей страны (которых больше восьмидесяти) по одному – по два фестиваля точно есть. Я все время хихикал по этому поводу. Ну не может быть такого количества фестивалей. Что там показывать? Одно и то же?», - отметил артист.
На фестивале телевизионных фильмов в Южно-Сахалинске, в котором присутствуют номинации даже для тех профессий, представители которых обычно никто не отмечает, хотя без их работы создание фильмов было бы невозможно.
«Есть «Золотой орел», где есть телевизионные номинации, в которых награды дают артистам за роли, и дают за фильм. Есть «Тэффи», но даже на телевизионной премии не получают награды сценаристы, операторы, композиторы. Согласитесь, это странно!», - возмутился артист.
В Южно-Сахалинске эта несправедливость будет исправлена. Уже известно, что победители в десяти номинациях фестиваля получат уникальные статуэтки - фарфоровые лотосы, дизайн которых был разработан специально для этого проекта скульптором Владимиром Каневским.
Кому достанутся заветные статуэтки, решит авторитетное жюри, в составе которого режиссер Николай Досталь, актер Константин Лавроненко, композитор Максим Дунаевский, режиссер Александр Адабашьян, актриса Полина Кутепова, оператор Игорь Демин, а также писатель и сценарист Татьяна Устинова.
Каждому из этой плеяды хорошо известно, что на современном телевидении успех фильмов, как, впрочем, и любых других проектов, измеряется исключительно рейтингами. Но, вот беда: по этому показателю едва ли можно объективно судить о качестве ТВ-продукта.
«Считается, что фильм с высоким рейтингом для телевидения хороший, с низким – плохой. Но не всегда по-настоящему хорошие фильмы имеют высокий рейтинг. И это очень обидно. Обидно для всех: и для нас, тех, кто делает картины, и для тех, кто их смотрит. Иногда бывает, что картина просто выходит не на том канале (аудитория ждет одного жанра, а получает другой), не в то время. В общем, может быть масса причин для того, чтобы у действительно хорошего фильма оказался низкий рейтинг на телевидении. Так вот, очень хочется, чтобы эти фильмы не оставались незамеченными, а каким-то образом получали признание. В данном случае – профессиональное и широко освещенное средствами массовой информации. Это очень важно, ведь именно такие фильмы формируют вкус зрителя, который, включая телевизор, голосует не за лучшее телевизионное кино», - подчеркнул президент фестиваля "Утро Родины" Сергей Жигунов.
Многие представители профессионального сообщества удивились, узнав, что Первый российский фестиваль телевизионного кино пройдет аж в Южно-Сахалинске, дескать, почему так далеко. Жигунов парирует: просто нечестно, что все самые интересные события в стране происходят в одних и тех же городах!
«Страна у нас большая, везде живут люди! Это не честно, когда все самое интересное происходит в Москве, Петербурге или между Москвой и Петербургом. А потом, вы знаете, очень приятно устраивать праздник! А чем дальше от столицы, тем праздник получается больше. Поэтому выбрали крайнюю точку», - не без иронии заявил артист.
Идея, кстати, пришлась по душе Министерству развития Дальнего Востока, поэтому ведомство поддержало проведение фестиваля.
Организаторы проекта постарались сделать программу фестиваля максимально насыщенной. Она включает показы 13 телефиьмов, вошедших в основную программу, популярных телеспектаклей, мастер-классы, премьеры и даже поэтические вечера. Следить за новостями фестиваля вы сможете на сайте Nsn.fm и в эфире Национальной Службы Новостей.
Напомним, крупнейшей международной премией, которая вручается авторам и актером телевизионных фильмов является "Эмми". Она вручается с 1951 года. Так, в прошлом, 2017 году, статуэтки получили такие популярные сериалы, как "Карточный домик", "Рассказы служанки", "Лучше звоните Солу" и "Мир Дикого Запада".