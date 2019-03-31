Актеры испугались рейдерского захвата Волковского театра

Фото: volkovteatr.ru

Ведущий артист Театра имени Волкова из Ярославля в интервью НСН заявил, что театр не должен превращаться в филиал Александринки.

Министр культуры России Владимир Мединский в парижском интервью журналисту РИА Новости рассказал о плюсах слияния Волковского театра в Ярославле с петербургской Александринкой.

В частности, он отметил, что Русский театр Волкова являлся актерской труппой. Первый государственный театр, который позже получил название «Александринский», был учрежден в Петербурге. При этом и первой труппой, и первым театром руководил Федор Волков, отметил Мединский. «В этом историческая уникальность момента: объединившись, спор заканчивается – оба театра становятся во всех смыслах первым – по рождению – национальным театром России»,- заявил министр культуры РФ.

Ведущий артист Театра имени Волкова Виталий Даушев в беседе с НСН взвесил «за» и «против» министерского проекта по созданию национального театра России.

«Я за то, чтобы первый русский театр – Театр имени Волкова – сохранил свой бренд, объединился с Александринским театром и стал первым национальным театром России, который бы представлял нашу страну за рубежом. Но если речь идет о присоединении Волковского театра к Александринке, каком-то рейдерском захвате, я – против, потому что считаю важным сохранить историю возникновения первого в России театра. И для Ярославля он очень много значит. Не хотелось бы, чтобы Волковский театр стал филиалом питерского театра и ушел в забытье», - заявил актер.

Напомним, Мединский подписал приказ об объединении Александринского театра в Санкт-Петербурге и Театра имени Волкова в Ярославле. Такое решение было принято, чтобы оптимизировать использование бюджетных средств и повысить его эффективность. В тот же день глава российского правительства Дмитрий Медведев приостановил приказ об объединении и поручил провести широкое общественное обсуждение этого слияния.