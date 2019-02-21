В СПЧ вступились за комедию о блокадном Ленинграде

Член СПЧ Александр Брод в эфире НСН назвал варварством и бескультурьем попытки сорвать показ кинокартины «Праздник».

В офисе «Мемориала» в Москве группа неизвестных с георгиевскими ленточками сорвала показ комедии о блокадном Ленинграде «Праздник». О подробностях происшествия рассказали ТАСС в правозащитной организации. Известно, что 20 человек ворвались в здание движения «Международный Мемориал» заявив, что фильм демонстрируется без прокатного удостоверения. По предварительным данным неизвестные были активистами движения SERB. Организаторы были вынуждены вызвать полицию, которая вывела нападавших. Кроме того, режиссер картины Алексей Красовский заявил, что представители правоохранительных органов добирались на место происшествия почти час, после чего еще 30 минут отказывались вывести хулиганов. В результате молоды люди задержаны не были.

Член президентского Совета по правам человека Александр Брод в эфире НСН заявил, что шумиха вокруг фильма показывает бескультурье россиян.

«Я негативно отношусь к произошедшему. К сожалению, эта тенденция срывов показов, угроз деятелям культуры, режиссёрам, устроителям фото выставок имеет печальную традицию. Это уже не первый случай, когда пытались сорвать неоднозначные явления в сфере культуры. Безусловно, здесь должны разбираться правоохранительные органы. А то, что фильм показывался без прокатного удостоверения, на то была воля самих создателей. Они демонстративно отказались от получения удостоверения. Очевидно у «Мемориала» была договоренность с обладателями авторских прав на фильм на показ картины в узком кругу для тех, кто посещает это общество, кому были направлены приглашения. Я считаю, что угрозы, попытки срыва показа идут от нашего бескультурья, от непонимания природы искусства, от попытки внедрить тоталитарные методы управления культурой и другими сферами нашей жизни. Поэтому кроме как варварской и дикой назвать эту выходку я никак не могу.», — заявил правозащитник.

Александр Брод рассказал, что видел этот фильм и не нашел там никакой насмешки или издевательства над блокадниками.

«Работа любопытная, полемичная, неоднозначная, но как всякое произведение искусства оно имеет право на существование. Фильм показывает необычный срез проблемы, исторического трагического периода. Я не увидел там насмешки, издевательства над блокадниками. Неоднократно в свидетельствах о блокаде говорилось о партийной номенклатуре, которая жила не плохо в тот период, когда тысячи людей умирали от голода», — поделился впечатлениями собеседник НСН.

Напомним, фильм «Праздник» еще во время съемок вызвал всеобщий ажиотаж. Осенью 2018 года стало известно о скором выходе в прокат комедии «Праздник» режиссера Алексея Красовского. Действие фильма Алексея Красовского происходит в блокадном Ленинграде. В центре повествования - семья, живущая «на особом положении» и члены которой собираются с гостями встречать Новый год. Сюжет вызвал неоднозначную реакцию. Секретарь генсовета «Единой России», вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак даже обратился к министру культуры Владимиру Мединскому не выдавать прокатное удостоверение фильму «Праздник».