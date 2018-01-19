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Культура

В Россию вернулась вывезенная немцами картина

19 Января 2018 в 16:21
В Россию вернулась вывезенная немцами картина
Фото: rostov-n.ru

Картина русского художника Василия Поленова "Пруд с ветлами", утраченная в 1943 году, вернулась в Таганрог. Именно оттуда её вывезли немцы во время оккупации города фашистской Германией. Картину презентовал Таганрогский государственный литературный и историко-архитектурный  музей-заповедник. Полотно передано ему в сентябре 2017 года в художественном музее города Киля. В Германии о ней стало известно в 1959 году, когда ее приобрел частный коллекционер. В 1986 году она была выкуплена городом Килем для своего выставочного зала за 40 тысяч немецких марок.

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