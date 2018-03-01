В России выходит в прокат «Довлатов»

ФОТО: Кадр из фильма "Довлатов"

Режиссер Алексей Герман-младший рассказал, чем образ, созданный в его новой картине, отличается от своего прототипа.

В Москве состоялся премьерный показ фильма «Довлатов» режиссера Алексея Германа-младшего. Представлять картину команда ее создателей приехала с наградами: «Серебряный медведь» Берлинале, приз независимого жюри – и это только начало фестивальной истории. Фильм складывается из смешных и трагичных ситуаций в литературном и художественном Ленинграде начала 70-ых годов, в центре которых – писатель Сергей Довлатов. Алексей Герман-младший заглянул в гости к программе «За сценой» на «НАШЕМ радио». О том, чем герой его новой картины отличается от своего прототипа, читайте только на НСН.

«Знаете, есть Чарли Чаплин в жизни и есть Чарли Чаплин на экране. Есть условный клоун, но даже великие клоуны не ходят дома с красными носами. То есть, мне кажется, что Довлатов создал лирического героя, но за этим лирическим героем стоит выстраданная судьба и история человека, который очень хотел быть писателем, но ему не позволяли», - отметил Алексей Герман – младший.

В широкий прокат фильм «Довлатов» выходит уже сегодня, 1 марта. В кинотеатрах он будет идти всего четыре дня, так что не пропустите.