В отказе Мединского от гонорара за пьесу увидели пренебрежение к драматургам

Марина Перелешина в эфире НСН призналась, что считает жест главы Минкульта неоднозначным.

Глава Минкультуры Владимир Мединский отказался от гонорара за пьесу по своему роману «Стена». Постановку намерен осуществить Малый театр. Премьера спектакля запланирована на май 2018 года. По словам Мединского, театр принял решение о постановке без какого-либо участия со стороны министерства.

Режиссер, основательница «Активного театра» Марина Перелешина назвала такой жест главы Минкульта неоднозначным.

«Порыв хороший. Другое дело, что наши авторы, которые занимаются драматургией, - им очень тяжело живется, если они не пишут сценариев и не «шарашат» литературными неграми. Всем остальным живется очень трудно, если они не попали в эту обойму, не умеют это делать, то литераторам, людям, которые занимаются настоящим творчеством, настоящим делом, им живется сложно. Сейчас социального лифта ни в Литературном институте, ни на журфаке МГУ, ни на каком другом журфаке нет. И эти люди радуются любой работе, любому гонорару. Поэтому в данном случае отказ от гонорара, может быть, звучит несколько пренебрежительно по отношению к тем, кто считает, что это работа, которая должна оплачиваться так же, как и все остальное. С одной стороны, пренебрежение – «я могу себе позволить», а с другой стороны, может, это действительно широкий жест и очень хорошая пьеса. Это может быть 100 тысяч рублей, может быть 20 тысяч рублей, может быть 40. Иногда театр покупает за 10 тысяч рублей пьесу, которая лежит», - рассказала она в эфире НСН.

Напомним, роман Мединского «Стена», посвященный Смутному времени и истории Лжедмитрия I, вышел в 2012 году. Критики и историки восприняли произведение скептически.