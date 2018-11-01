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Культура

В Минкультуры рассказали, почему «Хантера Киллера» не пустили в прокат

1 Ноября 2018 в 14:50
В Минкультуры рассказали, почему «Хантера Киллера» не пустили в прокат
ФОТО: РИА Новости

В Ведомстве рассказали НСН, что документ не был выдан из-за несвоевременной передачи копии картины в Госфильмофонд.

Прокатное удостоверение фильму «Хантер Киллер» не было выдано, поскольку отсутствовала отметка о сдаче картины на постоянное хранение в Госфильмофонд России. Выполнение этого условие необходимо для получения документа. Об этом НСН рассказали в пресс-службе Минкультуры.

«Прокатное удостоверение на фильм “Хантер Киллер” не было выдано в связи с отсутствием отметки о сдаче фильма на постоянное хранение в Госфильмофонд России. Согласно постановлению Правительства РФ от 27.02.2016 № 143, прокатное удостоверение выдается заявителю под расписку после получения Минкультуры России документа, подтверждающего исполнение статьи 12 Федерального закона “Об обязательном экземпляре документов”», - подчеркнули в ведомстве.

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Как уточнили в министерстве культуры, копия картины была направлена на жёстком диске 24 сентября, однако она была «ненадлежащего качества». Новая копия была направлена 30 октября, фактически перед выходом ленты в прокат. Поэтому проверить его не удалось.

«Второй жесткий диск поступил в Госфильмофонд только 30 октября, то есть фактически перед выходом ленты в прокат. Очевидно, что в столь короткие сроки Госфильмофонд России не мог произвести проверку диска и принять экземпляр фильма на постоянное хранение», - сообщили НСН в пресс-службе Минкультуры.

Напомним, ранее компания Megogo Distribution обратилась к кинотеатрам с просьбой убрать фильм из расписания, поскольку не получила прокатное удостоверение, сообщает «Бюллетень кинопрокатчика». Картина должна была стартовать в прокате 1 ноября. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что не в курсе ситуации и переадресовал вопрос в Минкультуры. Известно, что фильм показывает историю о спасении американской подлодкой захваченного мятежниками российского президента.

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