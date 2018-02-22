Трудное кино. На Берлинском фестивале показали фильмы о терроризме и насилии

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Спецкор НСН рассказала о картинах участников фестиваля Лава Диаса «Время дьявола» и Филиппа Грёнинга «Моего брата зовут Роберт и он идиот».



В столице Германии продолжается Берлинский кинофестиваль. За главную награду – «Золотого льва» - борются кинорежиссеры со всего мира. В конкурсной программе фестиваля на днях были представлены картины «Время дьявола» филиппинца Лава Диаса и «Моего брата зовут Роберт и он идиот» немца Филиппа Грёнинга.



Как рассказала специальный корреспондент НСН Марина Латышева, фильмы сложны для восприятия, но определенно запомнятся публике и жюри.

«Лав Диас – радикальный автор, имеющий тонкие связи с национальной культурой своей страны. Его фильмы обладают не только интересным киноязыком, но и огромны – длятся по 7-9 часов», - отметила Латышева.

Последнее время работы Диаса чаще появляется в конкурсах самых крупных мировых кинофестивалей и завоевывают призы. Например, в феврале 2016 года его восьмичасовая «Колыбельная скорбной тайне» получила в Берлине премию Альфреда Бауэра за инновации в кино. Председателем жюри тогда была Мерил Стрип и она восторженно отзывалась о Диасе, отметила спецкор НСН. В том же году его фильм под названием «Женщина, которая ушла» выиграл главную награду – «Золотого льва». Фильм длился менее четырех часов.

«"Время дьявола" - это тоже сравнительно короткая форма для филиппинского режиссера. Его хронометраж – всего четыре часа. Ленту анонсировали как мюзикл, но это, скорее, антимюзикл – черно-белое кино с принципиально немелодичными песнями. Их, кстати, написал сам Диас, в юности бывший гитаристом в рок-группе. Это кино о политической жестокости. Оно основано не на реальных событиях, но на реальном факте: в 70-е годы прошлого века президент страны Фердинанд Маркос издал указ, разрещающий существование военизированных организаций, сражающихся с повстанцами. Это стало поводом для военных пытать, убивать, грабить тех, кого они считали подозреваемыми. провинциальную деревню. В то же время туда приезжает женщина-волонтер, решившая создать больницу для бедных. «Тому, как насилие превращается в культ, и как с этим бороться, посвящен монохромный и как всегда насыщенный своеобразным магическим реализмом фильм Лава Диаса», - рассказала Латышева.

В трехчасовом фильме «Моего брата зовут Роберт и он идиот» режиссер Филипп Грёнинг отразил тему семейного насилия.

«Грёнинг столь же радикален как Диас, но его база – европейская культура, политика и философия. "Моего брата зовут Роберт и он идиот" - фильм еще более страшный. Он был придуман, написан и снят под очевидным влиянием очень трудной философии Мартина Хайдеггера (немецкий философ, давший новое направление немецкой и общемировой философии - прим. НСН). Фильм был анонсирован, как история близнецов, которые всегда были очень близки. Но они растут и готовятся жить самостоятельно. Удивительно тонко мастерски снятый фильм о любви, взрослении, одинаковости и разности, в котором безмятежность вдруг оборачивается ужасом и смертью. Причем происходит это как-то незаметно для зрителя, хотя угроза в повествовании чувствуется с самого начала», - отметила Латышева.

«Такое кино почти невозможно продавать для кинотеатрального проката, но по сути именно оно двигает вперед искусство. Думаю, что два этих фильма вправе претендовать на самые высокие награды фестиваля», - подытожила Латышева.

Напомним, победители Берлинского кинофестиваля станут известны 25 февраля. Помимо представленных отечественных кинокартин ожидается, что на Берлинале впервые будет показан фильм Кирилла Серебренникова о Викторе Цое «Лето». Кинолента Алексея Германа-младшего «Довлатов» пройдёт в российском прокате с 1 по 4 марта, дата выхода картины Бекмамбетова «Профиль» пока остаётся неизвестной.