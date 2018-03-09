Телефестиваль «Утро Родины»: От рыбного биатлона до нового «Гоголя»

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Во второй день гости фестиваля телевизионных фильмов на Сахалине поучаствовали в рыбном биатлоне, а после оценили «Нового гоголя».

В Южно-Сахалинске проходит второй день фестиваля телевизионных фильмов «Утро Родины». Сегодня его участники и гости имели возможность в буквальном смысле окунуться в окружающую их суровую природную красоту.

9 марта на реке Найбе прошло ежегодное соревнование по подледной рыбалке «Сахалинский лед». Гости фестиваля не стались в стороне и тоже проверили себя на прочность.

Так, Сергей Жигунов в беседе со спецкором НСН признался, что зимней рыбалкой никогда не занимался, но метелью и морозом его не испугаешь. Актер предпочитает охоту и знает, как согреться зимой.

«Я охотник и такая погода меня не пугает. К тому же у меня шапка теплая. Вообще, чтобы не замерзнуть есть надо периодически, чай пить сладкий. Алкоголь не помогает», - сказал Жигунов.

Он отметил, что хотел привезти людям Сахалина праздник, а получилось, что и сам оказался на празднике.

«Это уже не мой праздник. Я отвечаю за все, что происходит на сцене фестиваля, а за красоту Сахалина отвечает Олег Кожемяко. Мы пришли сюда в гости и пока нам все нравится», - заявил собеседник НСН.





Актеру Юрию Колокольникову за два фестивальных дня пришлось многое делать впервые. Накануне он первый раз попробовал себя в роли ведущего церемонии открытия фестиваля. А сегодня – защищал честь своей команды в рыбном биатлоне.

«Я впервые был в роли ведущего, нервничал, конечно. У меня был прекрасный партнер и организаторы, которые все хорошо сделали. Публика принимала очень тепло. А теперь – просто фантастика! Не ожидал такого космического места. Сейчас будет самое главное местное соревнование, практически олимпийское – рыбный биатлон. Я первый раз об этом услышал, но уже заявлен к участию», – поделился впечатлениями актер.





Как пояснил спецкору НСН губернатор региона Олег Кожемяко, рыбный биатлон проводится только на Сахалине. Это финальный этап зимней рыбалки, в котором соревнуются лучшие из лучших. Побеждает тот, кто быстрее пройдет три поля и поймает три рыбы.

«Мы дождались кульминации - это рыбный биатлон. Допущены по одному представителю от каждой команды. Посмотрим, кому будет сопутствовать удача, кому хватит сил пробурить быстрее всех лунку и быстрее всех поймать рыбу. Несколько сотен человек принимали участие в рыбной ловле «Сахалинский лед-2018». Хорошее настроение сопровождает всех участников зимней рыбалки, несмотря на метель», - отметил губернатор.

Он добавил, что Сергей Жигунов, Алла Михеева, Юрий Колокольников и Сергей Досталь не только поучаствовали в зимней рыбалке, но и попробовали на вкус то, что наловили – жареную навагу.

«Все рыбачили, ели жареную навагу, радовались «Сахалинскому льду» и оставили приятное впечатление о нас, людях, о погоде и о рыбалке. Фестивалю удалось привезти на Сахалин праздник, потому что культура - это важная составляющая жизни человека. Мы должны не только думать о том, как заработать стаж и пенсию. Наша культура в таких телефестивалях, где мы показываем замечательные фильмы. Сейчас стали образовывать зрителя. Много исторических телесериалов. Это то наследие, на котором будет воспитываться наша молодежь. Мы рады, что именно у нас состоялся первый телефестиваль. Здесь у нас начинается утро, рассвет, начинается наша Родина и это очень символично. Фестиваль станет украшением культурной жизни нашего региона. И мы потихонечку будем становиться культурной столицей Дальнего Востока», – заключил Олег Кожемяко.

Добавим, что 9 марта в вечерней программе телефестиваля состоится предпремьерный показ новых серий телесериала «Гоголь». Копию сериала "Гоголь.Вий" сделали специально для фестиваля. На показе планировал присутствовать режиссер Егор Баранов. Он поменял съемочный график, чтобы прилететь на Сахалин на один день, однако все планы разрушила нелетная погода.

Телефестиваль «Утро Родины» пройдет в Южно-Сахалинске с 8 по 14 марта. В конкурсной программе заявлены 13 сериалов: «А у нас во дворе», «Анна Каренина», «Бесстыдники», «Демон революции», «Ивановы – Ивановы», «Екатерина. Взлет», «Оптимисты», «Петр Лещенко. Все, что было ...», «Полицейский с рублевки», «Салам, Москва!», «Троцкий», «Чернобыль 2. Зона отчуждения». Победители фестиваля получат «Фарфоровые лотосы».