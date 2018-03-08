Телефестиваль «Утро Родины»: Несчастья Фарфорового лотоса и магия Сахалина

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Организатор телефестиваля Сергей Жигунов и председатель жюри Николай Досталь рассказали о подготовке первого фестиваля телесериалов на Сахалине.

Первый российский фестиваль телевизионный фильмов «Утро родины», стартовавший сегодня в Южно-Сахалинске, определит лучших из лучших в тех сферах киноиндустрии, которые обходят стороной другие национальные премии. Об этом рассказал на пресс-конференции по случаю открытия мероприятия его идеолог и организатор актер Сергей Жигунов.

«Такой фестиваль не просто первый, он один. У нас вручаются награды телефильмам в рамках нескольких национальных премий, но в очень ограниченном количестве номинаций. У нас много разных номинаций. У нас огромное количество кинематографических профессий и специалистов, которые участвуют в создании картины, каждый раз вкладывая в нее душу, сердце и опыт. Эти профессии очень разные. Наша задача – находить лучших», – сказал Жигунов, слова которого передает спецкор НСН.

Жигунов отметил, что сама идея создания такого фестиваля пришла ему в голову еще 20 лет назад. Но тогда, по словам организатора, отрасль была не очень готова к его появлению в плане объема и качества производимых телесериалов.

«Такая мысль у меня возникла в 1998 году, но тогда за год было снято всего 11 картин. О каком-то соревновании можно было бы говорить с 2006-08 годов. Сейчас на телевидении огромный подъем. К созданию телесериалов подключились отличные сценаристы и талантливые режиссеры. Так что фестиваль появился как раз вовремя», – считает Сергей Жигунов.

Он признался, что Сахалин для проведения мероприятия был выбран за его «магию».

«Место уникальное. Те, кто приезжают, сразу отмечают, что ничего похожего нигде в мире нет. Всегда очень интересно проводить фестивали в таких местах, у которых есть магия. У Сахалина есть магия. Это то место, которое вызывает интерес у всех жителей нашей огромной страны», – сказал организатор.

Рассказал Жигунов и о неприятностях, которые сопровождали «Утро Родины» на стадии подготовки. Так, фестиваль едва не остался без главного приза – Фарфорового лотоса, изготовленного скульптором Владимиром Каневским.

«Несколько дней назад от него пришло смс, что никогда в жизни он так не уставал – такое количество несчастий и неприятностей не сопровождало ни одну его работу. У него сгорели все печи, отказывались работать смежники на позолоте-посеребрении. Но он страшно рад, что все успел. Сегодня эти призы прибыли на Сахалин. Надеюсь, что они будут радовать тех, кто их получит. Мне даже немного жаль, что я не участник конкурса», - заявил актер.

Председатель жюри фестиваля Николай Досталь в свою очередь рассказал, в каких номинациях будет особо острая борьба.

«Больше всего вариантов и возможностей будет в номинации «Актеры». Там будут вручаться призы за лучшую мужскую и женскую роли, также призы достанутся актеру и актрисе второго плана. Номинация «лучший фильм» для нас менее сложная. Я почти все фильмы посмотреть успел, поэтому здесь буду пропитываться магией Сахалина. Вообще, члены жюри должны быть не многословны и с прессой общаться после закрытия фестиваля», - отметил Досталь.

При этом он пообещал «судить беспристрастно, но субъективно».

«Каждый член жюри имеет свой взгляд и свою оценку. И вот когда все они будут собраны воедино, я надеюсь, что родится субъективная оценка данной работы», - заключил председатель жюри.

Напомним, телефестиваль «Утро Родины» пройдет в Южно-Сахалинске с 8 по 14 марта. В конкурсной программе заявлены 13 сериалов: «А у нас во дворе», «Анна Каренина», «Бесстыдники», «Демон революции», «Ивановы – Ивановы», «Екатерина. Взлет», «Оптимисты», «Петр Лещенко. Все, что было ...», «Полицейский с рублевки», «Салам, Москва!», «Троцкий», «Чернобыль 2. Зона отчуждения». Победители фестиваля получат «Фарфоровые лотосы».