Сын Шаинского подтвердил смерть композитора

Сын Владимира Шаинского в эфире НСН подтвердил сообщения СМИ о смерти великого композитора.

Народный артист РСФСР Владимир Шаинский скончался на 93 году жизни.Эту информацию в эфире НСН подтвердил его сын Вячеслав Шаинский (слушайте аудио).

«Да, к сожалению, это так. Во-первых, возраст - 92 года. Во-вторых, свои коррективы внесла операция, которая была. Она немножко подпортила здоровье», - рассказал Шаинский.

Напомним, композитор родился в 1925 году в Киеве. В 1945 году он поступил в консерваторию в Москве, после чего трудился в оркестре Леонида Утёсова, позже преподавал в музыкальной школе. В разное время его песни были исполнены такими артистами, как Людмила Зыкина, Иосиф Кобзон, Майя Кристалинская и другие.