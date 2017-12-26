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Культура

Сын Шаинского подтвердил смерть композитора

26 Декабря 2017 в 16:05
Сын Шаинского подтвердил смерть композитора
Сын Владимира Шаинского в эфире НСН подтвердил сообщения СМИ о смерти великого композитора.

Народный артист РСФСР Владимир Шаинский скончался на 93 году жизни.Эту информацию в эфире НСН подтвердил его сын Вячеслав Шаинский (слушайте аудио).

«Да, к сожалению, это так. Во-первых, возраст - 92 года. Во-вторых, свои коррективы внесла операция, которая была. Она немножко подпортила здоровье», - рассказал Шаинский.

Напомним, композитор родился в 1925 году в Киеве. В 1945 году он поступил в консерваторию в Москве, после чего трудился в оркестре Леонида Утёсова, позже преподавал в музыкальной школе. В  разное время его песни были исполнены такими артистами, как Людмила Зыкина, Иосиф Кобзон, Майя Кристалинская и другие.

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